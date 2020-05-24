港版國安法｜市民憂通過後損港自治權：呢件事比想像中嚟得太快

港版國安法、國歌法近日於社會掀起很大爭議，有網民今日（24日）發起「反國歌法遊行」，表達不滿，港島一帶警力明顯增強。有市民坦言，當日看到人大常委決定時感到突然：「呢件事比想像中嚟得太快，無諗過會喺呢一刻發生」；亦有港媽擔心，通過後會導致外資撤走，僅存的言論自由不再，打算加快移民計劃。

以名店作主打的時代廣場，暫未受遊行影響，記者於十一時許現場視察，仍有如常營業。（黃詠榆攝）

全國人大早前宣布就香港訂立國家安全法，將通過加入《基本法》附件三，直接在香港實施，做法惹起爭議，不少人憂慮削減香港的自治權。另外，周三將會恢復國歌法二讀，有網民今日發起「反國歌法遊行」，路線在銅鑼灣SOGO和灣仔修頓球場之間。

記者今早11時到銅鑼灣視察，街上人來人往，不少外傭如常聚集，然而以名店作主打的時代廣場，人流相對稀疏，不過整體亦是繼續開門營業，暫未受遊行影響，中午開始一帶警力明顯增強。

市民何小姐、唐小姐二人認為國安法推行相當之急，決定亦來得很突然，「呢件事比想像中嚟得太快，無諗過會係呢一刻發生」，憂慮損害到香港自主。(黃詠榆攝)

有能力移民亦非解決方案

市民何小姐、唐小姐二人皆是「和理非」，對於港版國安法，認為推行相當之急，決定亦來得很突然，「呢件事比想像中嚟得太快，無諗過會喺呢一刻發生」。

消息一出，身邊有朋友開始考慮移民，二人亦坦言間中會閃過移民念頭，「就算有能力去咗，都放唔低呢件事，始終唔係解決方案」。她們指，需視乎今日實際情況，才決定參與遊行與否，但認為民主進程是相當漫長，港人應繼續堅持。

一連串政治事件「加快腳步走」

市民趙女士攜同9歲及6歲的兒子途經銅鑼灣，她認為一旦國安法在港實行，外資必定會撤走，亦憂慮損害言論自由。她又坦言，今日沒上街遊行的打算，無奈指現時的香港已不存在「發聲」的空間，「無論你幾多百萬人上街，佢（政府）咪又係咁！」

擁有紐西蘭藉的她指，自上年起已有認真考慮舉家移民的打算，但近日一連串政治事件，令她「近排更加會加快腳步走」，又指「好多朋友有得走已經走咗，我諗對於冇得揀（離開）嘅人會比較灰心⋯⋯戥香港人慘」。

「所有嘢都好擔憂，無論係發展前境，定係基本人權」

今屆中六生譚小姐偕友人二人一身黑衣，自言皆是「和理非」，今日打算參與遊行只為反抗對國歌法、國安法的不滿。作為年輕人，她坦言對前路感到「灰暗」，「所有嘢都好擔憂，無論係發展前境，定係講緊基本人權都會受到威脅」。

談及會否考慮移民，她笑言：「應該會留到最後一刻，因為無錢移民。她亦不認同今日是最後的發聲機會，「有得出就要出，再唔出聲士氣就會低，越嚟越多人忘記。」