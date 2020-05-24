發展局資助非牟利機構復修空置用地　舊村校改建社區中心8月運作

發展局去年2月推出10億元資助計劃，支援租用空置用地的非牟利機構進行復修工作。發展局局長黃偉綸今(24日)於局長網誌撰文指，有教會租用在元朗南生圍的舊村校，改建為社區中心，預計8月投入服務。局方會對疫情期間受影響的團體，預先發放部份工程撥款，協助機構應對困難。 他又特別提及「港版國安法」，期望港人明白其根本目的是為了維護國家安全、維護香港繁榮穩定，更好地保障香港廣大市民的合法權益和自由。

神召會元朗錦光堂早前獲批租用元朗南生圍前小商新村公立學校，計劃把其發展為綜合社區服務中心。復修工程7月底會完成，8月可以投入服務。（發展局局長網誌圖片）

黃偉綸指，該資助計劃下，8個項目獲批，當中兩個已開展工程，預計下半年竣工，其餘將於今年內陸續動工或展開詳細設計和工地勘測等前期工作。其中神召會元朗錦光堂，早前獲批租用元朗南生圍前小商新村公立學校，計劃把其發展為綜合社區服務中心，並已開展復修工程。

他指，在資助計劃下，政府除批出資助，亦會提供技術上的建議及支援，以協助工程順利完成。發展局會派員視察地盤，並參與工程進度會議，確保施工安全、工料質量良好、工程按合約要求如期完成、做好建築成本控制等。如工程進行期間出現問題，局方和專業部門會提供技術支援，以期順利完工，讓市民盡早享用新建的設施。發展局助理秘書長（規劃）張文欣說，在項目進行期間，會就工程進度以實報實銷方式發放撥款。對近期受疫情影響的團體，會作彈性處理，預先發放部分撥款，協助機構應對財政上的困難。

「港版國安法」是為了維護香港繁榮穩定

黃偉綸又於文末特別提到「港版國安法」，期望市民明白維護國家主權、安全和發展利益是對港府的憲制要求，是職責所在，也是關乎全體香港居民的切身利益。他續指，草案的根本目的是為了維護國家安全、維護香港繁榮穩定，從而更好地保障香港廣大市民的合法權益和自由。政府將一如以往，繼續努力推動社會繁榮穩定，讓市民安居樂業。