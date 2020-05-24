港版國安法｜三千防暴警出動　以快打慢多處布防　務求打散示威者

有網民發起遊行，今日（24日）下午一時起在銅鑼灣遊行至中環，期間有示威者堵路，警方隨即在下午一時半左右射全日首發催淚彈。截至下午三時半，警方拘捕40名涉嫌參與非法集結人士。 據悉，警方今日出動3,000名防暴警員應對是次遊行，單是下午已有約2,000人於銅鑼灣、灣仔一帶布防，務求以快打慢將示威者規模打散。 由下午一時，示威者曾衝出車路，嘗試由銅鑼灣走向灣仔，又曾一度在告士打道、軒尼斯道等路段以雜物堵路。不過，每次防暴警均迅速出現，並立即驅散，例如示威者擲雜物即發射催淚彈、胡椒球槍驅散，同時出動水炮車、裝甲車。另外，警方將灣仔往金鐘的路段全封，防止示威者衝擊政總、立法會。

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警方在昨晚（23日）明言，留意到有人號召未經批准集結，會部署足夠警力，迅速果斷地執法。據悉警方出動多達3000名防暴警應對是次遊行，其中下午佈防於銅鑼灣、灣仔一帶的人員已有約2000人。

遊行人士原本計劃由銅鑼灣遊行至灣仔修頓球場，警方在軒尼詩道多個路口均有事先部防，遊行開始前已開始截查市民，其後有示威者先後在銅鑼灣告士打道、莊士敦道、軒尼詩道、駱克道等地方以水馬、磚頭及雜物堵路，有人一度破壞交通燈，亦有人縱火焚燒雜物。

不過，防暴警每每迅速到場，先以催淚彈、胡椒球槍等驅散在場示威者，務以快打慢策略，將示威者規模盡快打散，避免示威者聚集。是次布防亦配合水砲車與裝甲車，在銅鑼灣與灣仔之間快速移動作驅趕。

另外，警方在遊行開始後多處封路，例如在警總對出金鐘道設防線禁止越過，而前往金鐘立法會、政總的路亦禁止通行，同時亦在軒尼詩道多個路口派警員駐守，呼籲市民離開。