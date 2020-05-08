內會風波︳陳志全遭扯跌後醫院驗傷　郭偉强：合理分隔對方與保安

立法會內務委員會風波持續整日，會議室內多次發生混亂及衝擊場面。其中，工聯會郭偉强在會議開始後不久，突然走向在主席台附近的人民力量陳志全，並出右手將陳志全扯離主席台方向，更試圖將他拖行，陳志全其後倒地，場面混亂。 陳志全事後批評郭偉强失控，指自己被人拉跌時身體疼痛，未知有否受傷，正考慮會否報警控告郭偉强襲擊，或提出私人檢控。陳志全傍晚近6時在Facebook表示，自己到了急症室驗傷，並上傳了一張律敦治醫院的收據。 郭偉强其後回應事件時指，大家都不想保安受傷，他當時希望大家能冷靜，強調自己是「合理分隔他與保安之間的距離」。至於會否向陳志全道歉，他說「呢啲容後再講。」

郭偉强扯走並拖行陳志全事發經過逐格睇

+ 13 + 12 + 11

事發在內會下午2時30分會議開始時，秘書等人在保安保護下就座。多名民主派議員繼續在主席台前叫囂，未有停止。期間，陳志全一度助跑撞向主席台，工聯會郭偉强見狀走向陳志全，並出右手將陳志全扯離主席台方向，陳志全一度失去平衡，郭偉强試圖將他拖行，陳志全其後倒地，郭偉强的黨友麥美娟立即衝前阻止，鄭松泰及郭家麒其後亦介入，陳志全由其他議員扶起，場面混亂。

工黨主席郭永健其後在Facebook表示，已經在網上向警方報案，舉報郭偉强襲擊陳志全。

會否擔心被控告？ 郭偉强：有需要時再處理

郭偉强會後回應事件時指，「主要是大家都不想保安受傷，因為保安承受了很多，我們都是希望大家冷靜。」被問到那刻是否有些情緒失控，他反問「你覺得係嗎？我合理分隔佢同保安之間嘅距離，主要是呢兩樣，無其他。」

至於會否向陳志全道歉，郭偉強說「呢啲容後再講。」另外會否擔心被對方控告？郭偉強則說「有需要時候先再處理。」