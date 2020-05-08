內會風波︳會議室大混戰　郭偉强扯走並拖行陳志全　多名議員衝擊

立法會內務委員會風波中午起展開，在下午約1時，李慧琼成功坐上主席位，由10多名保安包圍，及後多名議員嘗試衝擊主席台，但都被多名立法會保安阻止。 在下午2時30分會議開始時，秘書等人在保安保護下就座。多名民主派議員繼續在主席台前叫囂，未有停止。期間，工聯會郭偉强突然走向人民力量陳志全，並出右手將陳志全扯離主席台方向，陳志全一度失去平衡，郭偉强試圖將他拖行，陳志全其後倒地，郭偉强的黨友麥美娟立即衝前阻止，鄭松泰及郭家麒其後亦介入，陳志全由其他議員扶起，場面混亂。

郭偉強扯走並拖行陳志全事發經過逐格睇

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工黨主席郭永健在Facebook表示，已經在網上向警方報案，舉報郭偉強襲擊陳志全。

陳志全赤腳企椅 朱凱廸爬高接近主席台

在會議開始前，陳志全一度嘗試赤腳企在椅子上，站高觀看主席台情況，而朱凱廸亦一度爬高接近主席台，民主黨尹兆堅嘗試將紙牌擲向主席台方向，但並無擊中李慧琼。陳志全亦一度助跑，試圖衝向主席台，但不成功。

郭榮鏗期間一度走上主席台，向李慧琼稱她無權主持會議，李慧琼則指他無權在會議室使用揚聲器，要求保安沒收。李慧琼強調自己有權主持會議，要求議員返回座位。

李慧琼警告議員或觸犯《立法會（權力及特權）條例》

李慧琼在會議開始後指，多名民主派議員若擾亂立法會會議或阻礙會議進行，有可能觸犯《立法會（權力及特權）條例》，要求議員返回座位。多名民主派議員其後在混亂中倒地。

李慧琼及後要求朱凱廸及陳志全離開會議室，再驅逐尹兆堅、許智峯及楊岳橋離開會議室。立法會保安先後抬走朱凱廸、陳志全和許智峯。

內會混亂情況