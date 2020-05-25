港版國安法｜港大宿生發聲明、慈幼校友聯署反對立法　批限制自由

第十三屆全國人大三次會議將於本周四（28日）審議通過「港版國安法」，香港大學14個宿生會及康寧堂學生會就「港版國安法」發聲明，批評《國安法》視基本法憲制責任如無物，並限制港人自由，令社會噤若寒蟬。另外，慈幼英文學校亦有校友發起聯署聲明反對《國安法》。

香港大學學生會聯舍宿生會，及香港大學康寧堂學生會5月24日發聲明反對「港版國安法」。（資料圖片 / 李澤彤攝）

香港大學14個宿生會及康寧堂學生會昨日（24日）聲明，表明反對《國安法》，指《國安法》的「任何分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動及外國和境外勢力干預香港特別行政區事務的活動」，與《23條》的目的明顯重疊，認為今次立法是繞過本地立法程序，視基本法憲制責任如無物。



指《國安法》與《23條》的目的明顯重疊

他們批評，《國安法》限制港人自由，意圖令社會噤若寒蟬，強烈譴責設立港版國安法，認為立法會令香港變成「一國一制」。聲明同時就內會選主席風波、考評局取消文憑試歷史科爭議試題等時事表達不滿。

另外，慈幼英文學校也有校友發起聯署聲明，不滿教育局楊潤雄早前干預學術自由，認為做法準備是在《國安法》下，拑制學術、結社、言論自由，要求中央撤回《國安法》，嚴緊遵守「一國兩制」。