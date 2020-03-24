政府研加快推售租置貨尾單位　有綠表資格可買樓　滯銷或擴至白表

為加快推售租者置其屋計劃內的貨尾單位，房委會資助房屋小組委員會早前已通過，凍結出租租置計劃屋邨的回收單位，當單位騰空後可便利日後出售。 運房局向立法會提交文件提出加快銷售貨尾單位方案，提及除了現租戶外，未來可考慮擴至綠表人士購買租置單位。不過，當局認為現租戶及新類別買家，都應採納同樣的定價機制和轉讓限制。文件又指，根據房委會資助房屋小組委員會建議，當單位仍然未能售出，可考慮將目標買家擴展白表人士等。 當局希望，在今年第二或三季可向房委會提交銷售安排建議，並於今年底或明年初起，向新類別買家（如綠表人士）推售有關單位。

房委會於1998年推出租置計劃，讓公屋租戶以折扣價購買現居單位。租置計劃內有39個屋邨，涉及超過18萬伙單位，包括青衣長安邨。（資料圖片／張浩維攝））

可考慮能擴展至白表人士

文件指出，除了租置單位現租戶能購買單位外，可增加買家類別，包括綠表人士（即現居於其他公屋租戶，或已通過資格審查的公屋申請者）。運房局認為，為公平起見，上述兩類買家應採納同樣的定價機制和轉讓限制。

文件又指，資助房屋小組委員會曾提及，當回收單位予新類別買家時，若單位仍然未能售出，其中一個可考慮的方向是將目標買家擴展至其他類別，例如白表人士，或尚未獲得綠表資格的公屋申請者。

截至2019年12月底，在約184,000個可供出售的租置單位中，約有41,000個單位（即約22%）仍未售出。（資料圖片／張浩維攝）

或可提高折扣率可快推售

根據現行租置計劃的規定，居於租置屋邨的租戶，若首年內購買單位可享全額「特別折扣優惠」（35%）；在次年購買則可享有半額「特別折扣優惠」（17.5%）；若在租約生效後第三年購買，則不會享任何「特別折扣優惠」。

當局續指，可進一步考慮應否讓新類別買家同樣享有首兩年才享有的「特別折扣優惠」。

為了向租置單位現租戶提供額外誘因購買現居單位，文件透露，可考慮在上述優惠之上提供額外優惠，可考慮方向包括向租約期首兩年已過的現租戶，再次提供「特別折扣優惠」，或提高「特別折扣優惠」的折扣率。

在租置計劃下，屋邨因業權混合的關係，衍生維修和屋邨管理等問題。（資料圖片／盧翊銘攝）

可考慮調遷現租戶 包括提供限時免租期

運房局在文件中承認，雖然房委會每年回收約1,200個租置單位，但自然回收單位需時頗長。因此，除了吸引租置單位現租戶購買其單位外，應考慮制定特別調遷計劃，將有關租戶調遷至其他非租置屋邨。

當局指，制定調遷計劃時，可考慮為接受調遷的租戶提供限時免租期、容許他們選擇遷往的其他公共屋邨（包括新落成公共屋邨），以及提供額外搬遷津貼。

或與居屋綠置居一併出售 每年銷售兩次

運房局提出建議，可將租置計劃回收單位於每年銷售居屋及或綠置居時一併出售。若容許有關做法，每年則會有兩次銷售。

當局解釋，若透過現有居屋及/或綠置居銷售計劃一併出售單位，可利用其抽籤安排為訂定申請者的優次。如全年無間斷出售，當局或要以「先到先得」的形式逐一出售單位，擔心變相以申請者的時間成本決定優次，或會令市民感到不公和帶來不便。