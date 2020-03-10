租置單位貨尾年底推售　房委會通過凍結出租相關屋邨回收單位

特首林鄭月娥於去年公布的《施政報告》中，建議房委會加快推售租者置其屋計劃內的貨尾單位，共約涉及4.1萬伙。房委會資助房屋小組委員會今日（10日）通過由明日（11日）開始，凍結出租租置計劃屋邨的回收單位，以便日後出售這些單位，並預計最快2020年底或2021年初推售。 另外，房委會資助房屋小組亦通過提高申請者的入息及資產限額，於4月1日起生效。

▼《財政預算案2020》措施▼

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房委會發言人表示，出售租置計劃回收單位能加快未售租置單位的銷售，一方面可以進一步回應資助出售單位持續殷切的需求；另一方面亦有助解決租置屋邨中因混合業權而衍生的屋邨管理和維修問題。而出售租置計劃回收單位前，房委會會考慮和決定多項事宜，包括有關的目標買家、定價和轉讓限制，以及銷售方法。

房委會擬在立法會房屋事務委員會今年3月30日的會議上，邀請委員會委員，就如何加快出售租置計劃未售單位發表意見，在考慮相關意見後，會再提交建議供小組委員會考慮，並初步以可以於今年年底或2021年初推售租置計劃回收單位作目標。

朗屏邨有2454伙未售出單位。(資料圖片）

除了出售租置計劃回收單位之外，房委會表示或須制定其他措施以加快出售租置單位，包括現租戶正租住的單位，除了可向現租戶提供額外誘因，吸引他們購買自己的單位外，亦可制定特別計劃，讓無意購買自己單位的租戶調遷至其他非租置屋邨。

截至去年12月底，在18.4萬個可供出售的租置單位中，約有4.1萬個單位仍未售出，當中約40%位於新界，30%位於市區，以及20%位於擴展市區。而大致樓齡則介乎25-37年，40%面積介乎30至40平方米、30%介乎20至30平方米，以及約14%少於20平方米。

長安邨為出售率最高的租置屋邨之一。（張浩維攝）

除此以外，房委會今日亦通過提高不同家庭人數申請者的修訂入息及資產限額，並於4月1日起生效。房委會指公屋入息及資產限額每年按既定機制檢討，以切合當前的社會經濟狀況。全部家庭人數在2020／21年度的公屋入息和資產限額均有所增加，整體而言較2019／20年度分別平均增加5.4%及3.4%。