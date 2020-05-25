洪家手作洪瑞珍三明治食物中毒事件　再多65人中招累計93人有病徵

洪家手作洪瑞珍三明治近日爆出懷疑食物中毒個案，衞生署衞生防護中心今日（25日）表示，再確認65人於進食相關三文治後，約2至30小時內先後出現腸胃炎病徵，包括腹痛、嘔吐、腹瀉和發燒等，其中15人需入院接受治療，現時所有人情況穩定。 中心指，截至今日下午4時，確認37個相關的懷疑食物中毒個案群組，涉及93人。

「洪家手作洪瑞珍三明治」疑爆食物中毒（Facebook圖片）

衞生防護中心早前先後於5月21、22日公布懷疑涉及洪家手作洪瑞珍三明治的食物中毒個案。中心今日再確認26個與進食有關三文治的新增群組，涉及25男40女，年齡介乎1至64歲。中心指，他們進食三文治後，約2至30小時後，先後出現腸胃炎病徵，包括腹痛、嘔吐、腹瀉和發燒等，其中54人曾經求醫，有15人需入院接受治療，現時所有受影響人士的情況穩定。

衞生防護中心指，截至今日下午4時，共確認37個相關的懷疑食物中毒個案群組，涉及93人。化驗結果顯示，其中一名受影響人士的糞便樣本，對D組沙門氏菌呈陽性反應。中心表示，食物在室溫存放過久，會引致病原體繁殖和產生毒素，呼籲市民應避免食用已擺放於室溫數小時的熟食或即食食物。

荃灣「洪家手作洪瑞珍三明治」疑爆食物中毒後，今日沒有開門營業。（黃金棋攝）

衞生防護中心早前聯同食環署環境衞生部到涉事三文治供應商的食物製造工場調查時，發現該食物製造廠涉無牌經營，食環署較早前亦已向相關負責人提出檢控。中心亦已指令有關處所停止製作及售賣有關三文治。