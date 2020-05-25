立法會議員質疑膠袋徵費水平過低　黃錦星：密鑼緊鼓今年公眾諮詢

塑膠購物袋收費計劃實施已逾十年，但近年堆填區中的膠袋棄置量顯著回升。立法會環境事務委員會今日（25日）討論廢塑膠的管理，會上不少議員質疑當局沒有全面禁止使用膠袋時間表，而且現時收費過低；亦有議員批評當局在環保大政策上「一事無成」。 環境局局長黃錦星回應時承認本港膠袋徵費收費水平及豁免範圍或落後於亞洲其他地區，如韓國等地。他強調今年內將進行公眾諮詢，正「密鑼緊鼓」進行準備工作。

黃錦星強調今年內將進行公眾諮詢，正「密鑼緊鼓」進行準備工作。（資料圖片／羅君豪攝）

根據當局資料，2018年於堆填區的廢塑膠棄置量為每日約2,300公噸，當中膠袋，包括垃圾袋、塑膠購物袋及其他膠袋佔約36%，膠餐具為10%。會計界議員梁繼昌認為膠袋徵費初期有成效，但市民適應後棄置量已上升。他要求當局交代有否考慮過更進取的措施，如全面禁止使用膠袋，「呢個先係治本方法。」

梁又指，有不少環保團體近年亦試驗擺設入樽機，但面對經常故障及使用率低問題，他質疑先導計劃如何解決這些問題。民主黨議員許智峯認為當局於社區政策上有努力，但批評在大政策上「一事無成」，「膠袋使用、即棄餐具有無目標、時間表立法禁止？答唔出就只係蹉跎歲月。」

黃錦星指今年下半年將就塑膠飲料容器生產者責任計劃具體方案諮詢公眾。（資料圖片）

全面停用膠袋？ 黃錦星：亞洲最強城市都未

該委員會主席何君堯認為政府應考慮上調膠袋徵費費用，「澳門都一蚊，我哋梗係要威過佢少少，（港府）畀啲誠意睇下呀」。

黃錦星回應指，韓國即使超市停用膠袋，但與本港一樣都有豁免範圍，目前兩地收費水平不同，而且韓國豁免範圍更與時並進。至於全面停用膠袋，他直言「亞洲最強嘅城市都未行到呢一步」。另外，他又指今年下半年將就塑膠飲料容器生產者責任計劃具體方案諮詢公眾；而入樽機方面，已試驗本港氣候下如何使用，下一步會試放在甚麼地方市民更方便使用。

2018年於堆填區的廢塑膠棄置量為每日約2,300公噸，當中膠袋佔約36%。（資料圖片）

漁農界議員何俊賢就批評當局對海上事故應變能力不強，直言「業界每日都記住2012年膠粒事件」，並要求當局設立機制跟進。黃錦星表示，已和內地建立通報機制，而2012年事件亦相關部分同持份者成達協議，「賠償方面係有交代」，惟國際間常規做法須保密協議。