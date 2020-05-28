警隊副處長專訪｜去年投考警察大減　郭蔭庶：加入的800人有勇氣

去年6月起的反修例風波，令警民關係陷入低潮，投考警隊的人數亦出現明顯跌幅。警務處副處長（管理）郭蔭庶接受《香港01》專訪表示，去年度投考督察及警員人數，相較前年分別下跌28%及36%，郭蔭庶表明，若因家人擔心安危、伴侶不支持及輕信抹黑而退卻，「從來都唔係我哋想招嘅人」，相反成功招募的800多人，在關鍵時刻仍加入才是警隊真正需要，形容他們「顯示咗勇氣、願意承擔最大嘅風險。」他直言，「如果你要我設計一個招募程序，可以畀我將頭先第一種人撥走，淨係招後面呢種人，我都諗唔到一個好嘅方法。」並認為入職警隊必須擁護政府施政。 （專訪二之二）

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警務處副處長（管理）郭蔭庶指，現時投考警隊人士顯示了勇氣及承擔。 （張浩維攝）

如果你要我設計一個招募程序，可以畀我將頭先第一種人撥走，淨係招後面呢種人，我都諗唔到一個好嘅方法，今次呢一年可能就為我哋做咗呢樣嘢。 警務處副處長（管理）郭蔭庶

目標招募1600名警員 入職率僅達半

19/20年度，投考督察及警員人數均下跌，分別較18/19年度減少28%及36%，有約五千至六千人投考，但他認為投考人數降幅非關鍵，「只係代表可以揀嘅人，個pool（範圍）細咗。」但同時實際入職人數亦下降，招募目標為1,600多名警員，最後只有700多人入職，僅為目標數的一半，至於去年度入職的督察有169人，與原來目標的195人相近。

估計三大原因致有錄取者放棄入職

郭蔭庶透露，過去這段時間，有人投考之後決定不入職，甚至有人放棄錄取席位，他評估的原因包括可能因為投考者父母擔心安危而反對、伴侶不支持，及「有人輕信抹黑」等，但認為「各種原因，其實我哋都唔需要考究。」被問到對質素的影響，他認為「呢啲人從來都唔係我哋想招嘅人。因為面對住香港咁嚴峻嘅情況之下，你為咗可能個人安全、父母反對、或者個人信念，是非判斷又好，咩原因唔嚟呢，即係話證明你唔適合咁緊要嘅工作。」

警務處副處長（管理）郭蔭庶表示，不關心招募警員的政見，只重視是否崇尚守法。（張浩維攝）

去年度入職者「顯示勇氣」

郭蔭庶認為去年度招募到的800多人，才是警隊正正需要的人，「顯示咗佢哋勇氣、亦都願意承擔最大嘅風險，喺最關鍵時刻加入呢個團隊。我其實咁諗嘅，如果你要我設計一個招募程序，可以畀我將頭先第一種人撥走，淨係招後面呢種人，我都諗唔到一個好嘅方法，今次呢一年可能就為我哋做咗呢樣嘢。」

他肯定其見解，「警隊就算之後可以招募嘅人少過預期目的，呢班人加入咗過去一年演變中強化咗嘅警隊，香港將來嘅警隊一定會一路去更加強大。」

入職警隊必須擁護政府施政

對於「政見」取態會否是投考關卡，郭蔭庶指，他不關心個人政見，「只關心一樣嘢，你係咪守法，你係咪崇尚守法意識，你會唔會係去支持（subscribe to）一啲破壞社會、反社會行為，你係咪有一啲意識反對政府，唔支持政府施政。呢啲對我嚟講唔係『政見』，唔好話警察啦，係作為特區政府招聘公務員基本要求，所以我哋亦都有需要審核。」