警隊副處長專訪｜敏感崗位人員擬須驗毒　郭蔭庶：冀震懾圖違紀警

警務處本月成立「誠信審核行動小組」，會主動調查警員嚴重違紀違法行為，小組由助理處長指揮，直接向處長鄧炳強匯報。警務處副處長（管理）郭蔭庶接受《香港01》專訪時表示，小組會主動調查總區、區及分區人員的誠信品格，當內部有風聲或「閒言閒語」，會以「寧枉毋縱」態度，以取「震懾」效果。 早前西九龍總區反黑組有4名警員捲入私吞毒品案，惹外界關注。郭蔭庶透露，小組正研究向擔任或調任特別職務及敏感崗位人員，進行驗毒及財務審查，屆時處長鄧炳強等高層「七小福」會率先帶頭接受檢驗，目的是要維持公眾信心，提高及早介入能力，他相信守規矩的警員不會希望個別「壞蘋果」抹煞整個警隊的努力。 （專訪二之一）

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只要有「風聲」即會調查 震懾圖違法警員

近年多個民調顯示，公眾對警隊信心下滑，警員誠信及操守備受關注。郭蔭庶在專訪時表示，警隊於本月成立「誠信審核行動小組」，直接向處長匯報，旨在加強總部介入能力，直接派人到總區、區及分區單位，主動調查一些已有證據，或只有風聲的懷疑違紀行為，辨別有傾向或試圖違法的警員，藉以達致「震懾」、「警惕」及「阻嚇」作用。

如何界定為誠信問題？郭蔭庶指出，犯刑事貪利益，諸如會令處長或外人覺得不恰當的行為，「 令我哋相信唔再配着制服。」他舉例，若有CID刑偵探員藉工作與受害人發展個人關係，「呢個一定係誠信問題，無論咩原因都好，係唔恰當，除咗感觀上，實際上可能出現腐敗行為，呢個情況佢唔適合做CID，有可能要移除，甚至要調查有無違紀。」

警務處副處長（管理）郭蔭庶表示，「誠信審核行動小組」旨在及早制止試圖做違法行為的警員。（張浩維攝）

鄧炳強等七核心高層將帶頭參與驗毒計劃

郭蔭庶透露，「誠信審核行動小組」正研究向擔任或調任特別職務及敏感崗位人員，採取不同誠信審核措施，包括財務審查及驗毒計劃等，但由於考慮到內部或有阻力，為平衡對警員的入侵性及預防違法行為，管理層已向員方收集意見，相信支持度較兩至三年前上升，「蘊釀咗咁耐，差唔多時機成熟。」

他表明，措施一旦實行，在處長鄧炳強帶領下，鄧等7名長官會「以身作則」率先親自驗毒，又強調「呢樣嘢唔係做騷，係經過審核後慎重提出，係要維持市民信心，加強預防違規行為」。

不包括處理示威手法個案

不過，該小組工作不包括處理示威事件衍生的公眾觀感問題個案。他指該情況主要是涉及「敏感度不足」、「不禮貌」等指控，會繼續循現有投訴機制處理。而警方早前指有22名處理過示威的警員須接受處長「訓斥」，包括去年11月11日有交通警在葵芳駕電單車「打8字」衝向人群等。不過據現時條文，只見「警誡」、「譴責」、「降級」、「革職」、「迫令退休」、「書面訓誡」等。

「訓斥」是制度外的處長評價

被問到「訓斥」究竟是怎樣的程度，郭蔭庶解釋是警隊紀律覆檢制度以外，警務處處長對警員發出的評價，未走完制度程序已就事件向部下表達負面看法，他們視為「重要表態」，「信心呢樣嘢無法例寫明，亦無講明程度。」故若處長持續對警員失去信心，經調查後亦有可能調職、停職甚至解僱。據警方資料，現時受「訓斥」的22人中有4人調職。未有提供更多詳情。

▼5.24反港版國安法遊行 ▼

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質疑批評監警會報告者「有無睇晒？」

監警會5月中發表審視警方在反修例示威中的行動報告，批評為「撐警報告」。郭蔭庶認為，不少人都在報告出爐一刻就作出批評，質疑「有幾多人睇過晒？考究完內容先諗值唔值得接納？啲人話唔收貨，係因為（報告）無話警方呢樣錯嗰樣錯，指控無成立？」對於報告向警隊提出52項建議，郭表示，保安局已有專責小組跟進，警方亦會參與，強調會逐一研究。

監警會5月15日發表《關於2019年6月起〈逃犯條例〉修訂草案引發的大型公眾活動及相關的警方行動》專題審視報告。審視報告共四冊16章，中文版1055頁，英文版999頁。（資料圖片／羅君豪攝）

「警隊比一年前更強」

警民關係亦是重要課題。郭蔭庶主要歸因於警隊受網絡上「具系統性的抹黑」，他形容警隊所面對的挑戰獨特，相比起全球各地類似規模的部隊「犯規比率係少啲」。他強調，面對廣泛而持續的示威衝突，現時警隊各範疇，包括裝備、策略、指揮、訓練、通訊等，都有所提升，「現在嘅警隊，比起一年前更強。」指出有足夠能力應付疫情過後可能再臨的社會事件。

支持「港版國安法」堵塞法律漏洞

全國人大上周宣布授權人大常委會制定「港版國安法」，當中列明中央政府維護國家安全的有關機關將根據需要在香港特別行政區設立機構，意味可能另立執法機構在港處理國家安全。郭蔭庶表示，難以揣測落實細節，需待立法程序完結後公佈，但明言警隊會全力支持，以堵塞漏洞，最終維持本港治安及法治。