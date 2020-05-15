監警會調查：九成示威者同意激進示威有效　五成人完全不信任警方

監警會首階段報告今天（15日）出爐，其中一個章節為「警務人員、示威者和公眾人士的觀感」，了解公眾對警方及示威者的情緒，以及示威者暴力行為的原因和期望，由中大傳播與民意研究中心負責進行民調。 調查發現，在示威活動初期，現場調查受訪者中有38.2%認為「激進的示威可令政府聆聽民意」，但及至去年7月下旬，比率上升至超過90%，顯示隨著示威活動持續，示威者越趨相信激進示威的成效。 由0至10分評分，調查指出，公眾對警察信任度的評分從去年5月的5.6分，大降至去年10月的2.6分。在9月至10月期間，約五成電話訪問受訪者對警方信任度給予0分，儘管信任度評分在11及12月回升至2.85分，但與示威活動發生前相比仍屬偏低。

監警會委託中大的民調顯示，及至去年7月下旬，超過90%受訪者認為「激進的示威可令政府聆聽民意」，顯示隨著示威活動持續，示威者越趨相信激進示威的成效。（羅君豪攝）

逾八成人因7.21事件對警察觀感變差

意見調查分為兩部分：首先在2019年6 月至12月期間舉行的26次大型集會及示威中，現場訪問了17,233名隨機抽樣的示威者；其後在2019年11月7日至12月13日進行電話訪問，隨機訪問了2,008名公眾人士。

民調顯示，68.8%的電話訪問受訪者表示，隨著示威活動發展，他們對警察形象的觀感變差。受訪者指，三件事件導致警方形象變差：7.21元朗事件（根據82.2%受訪者意見）；8.31太子站事件（根據49.8%受訪者意見）；10.1用實彈擊中一名示威者（根據38.3%受訪者意見）。

根據去年6月至8月的調查，受訪者中有85.1%至94.8%認為，「要求撤回《逃犯條例》修訂草案是現場受訪者早期參與示威活動『非常重要』的動機，直至政府於9月4日宣布撤回法案。

由0至10分評分，調查指出，公眾對警察信任度的評分從去年5月的5.6分，下降至去年10月的2.6分。在9月至10月期間，約五成電話訪問受訪者對警方信任度給予0分（羅君豪攝）

「7.21」事件後 98%示威者不滿警處理示威手法

另有八至九成的受訪者表示，參與示威活動的其他「非常重要」動機包括：（1）「不滿警方處理示威活動的手法」；（2）「不滿警方以暴動罪控告被捕人士」及（3）「要求成立獨立調查委員會」。

其中，以「不滿警方處理示威活動的手法」為「非常重要」動機的受訪者比例，由7月中旬的90.4%上升至7月底的98.3%的高峰，而7月21日在元朗發生的事件，是7月份比率顯著上升的原因。及至2019年12月初，比率依然高達92.9%。

【監警會報告】涵蓋2019年6月12日，612金鐘示威衝突。示威者在中信大廈外被催淚彈夾擊，要湧入中信內，險象環生。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

約7成示威者指警方使用過度武力

民調發現，隨著示威活動持續，示威者越趨相信激進示威的成效。在示威活動初期，現場調查受訪者中有38.2%認為「激進的示威可令政府聆聽民意」。到後期，比率上升至60%。

在去年6月，約70%受訪者認同「當政府一意孤行的時候，抗爭者採取激烈行動是可以理解」，在7月下旬開始，比率更上升至超過90%。

另外，在8月至12月的民調中，有67.7%至71.7%的電話訪問受訪者認為，警方對示威者使用過度武力，17.4%至22.7%受訪者則不同意。

至於示威活動暴力升級的責任誰屬，去年9至12月分別有50.5%及58.9%的電話訪問受訪者認為，政府應負上最大責任；只有18.1%至22.5%的受訪者認為責任在於警方；9.6%至12.7%認為責任在於示威者。另有17.8%至23.8%受訪者認為責任在於中央政府，9.4%至11.6%則認為應歸咎於外國勢力。

▼6.12金鐘衝突▼

+ 24 + 23 + 22

▼7.1衝擊立法會▼

+ 12 + 11 + 10

▼7.21元朗站白衣人襲擊▼

+ 10 + 9 + 8

▼8.31太子站衝突▼