DSE歷史科楊潤雄、蘇國生不願向考生道歉　取消試題屬委員會決定

立法會教育事務委員會今日（25日）開特別會議，討論中學文憑試擬題機制，席間內容大部分時間均是圍繞當局取消今年歷史科（世史科）涉及中日關係試題的爭議。考評局秘書長蘇國生被問及會否向考生道歉，他未有回應。至於取消試題的決定是否錯誤，蘇國生回應指：「是考評局委員會的決定。」

考評局秘書長蘇國生不評論考評局內部同事的去留。（盧翊銘攝）

民主黨立法會議員許智峯提問時，引述建制團體批評指考評局「公器私用、專業失德、宣揚政治」質問蘇國生是否同意相關評價，蘇回應指：「我不同意這些看法。」蘇強調，考評局委員會已從專業角度及考生整體利益考慮，才得出取消試題的結論。

許智峯問蘇國生考評局決定取消相關試題是否一項錯誤做法，蘇回答指：「是考評局委員會的決定。」他亦不評論考評局內部同事的去留。

教育局局長楊潤雄今日（25日）出席教育事務委員會特別會議。（盧翊銘攝）

許智峯隨後批評蘇國生「專業跪地」，問他會否因此向考生鞠躬道歉，蘇國生一直未有回應，楊潤雄不斷嘗試插嘴，許智峯阻止並強調：「我要蘇博士答，夠膽跪低，但唔夠膽道歉？」

民主黨立法會議員鄺俊宇問楊潤雄會否向考生道歉，楊未有正面回應，只稱現時是與考評局探討後的專業決定。鄺俊宇回應指：「你做局長就真係弊大於利。」