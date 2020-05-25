警長搜屋遇襲案　事主稱遭疑犯胞姊踩單車咁撐　兼被咬手臂一下

餐廳經理涉於去年11.10九龍塘又一城內襲警，警方後來上門搜屋時，餐廳經理胞姊疑與警方起爭執，胞姊被指襲警，今（25日）在觀塘裁判法院開審。被襲警長供稱，當日截停被告後，對方大吵大鬧，爭執間雙方失平衡倒地，被告躺地時仍踢他，更形容她「好似踩單車咁撐」，起來後更撲向警長並咬了其手臂。辯方則質疑雙方倒地後，被告因遭警長壓著口鼻才咬了他一下，警長否認。

被告韋秋盈(左)被控一項襲警罪。(李慧娜攝)

被告韋秋盈（41歲），被控於去年11月29日在九龍灣啟興道太平洋貿易中心大堂，兩度襲擊偵緝警署警長49734。

指被告在梯間大吵大鬧

警署警長盧嘉昇供稱，他事發時隸屬深水埗反三合會行動組第1隊，當日收到指示要協助深水埗區重案組，監視一單位會否有可疑人士進出。他指，當日收到同袍通知指，被告在單位外梯間出現，並大吵大鬧，他指示同袍追截被告，他亦走進大廈大堂欲截停被告

被告撲向盧並咬其手臂

盧憶述在大堂截停被告後，向她表明身份，惟被告大吵大鬧，更一度衝向他，欲離開大廈，盧阻止但遭被告撞到大腿，爭執間更與被告失平衡倒地。被告倒地後不斷用腳踢他，「好似踩單車咁撐」，二人起來後，盧向她展示委任證，但被告卻撲向他，並咬了其手臂一下，盧立刻推開被告。

警長盧嘉昇稱向被告韋秋盈表露身份後，被告不斷大吵大鬧。(李慧娜攝)

辯方指被告遭壓至胸骨折斷

辯方質疑當時是盧向前推被告，才令二人雙雙跌倒，而盧跌倒後壓著被告，而被告因被壓著口鼻及面部，才咬了盧一下，盧不同意。辯方又指，被告遭盧壓至肋骨折斷，以致呼吸困難，盧則表示不知道。辯方又指，被告起來後曾向保安求救，但不獲理會，盧否認說法。

辯方稱，片段中沒有拍到被告踢盧，並指被告或非有意襲擊盧，盧則表示不清楚被告當時的想法。

警員稱有向被告出示委任證

警員王子勤供稱，他在梯間監察期間，看到被告與其母親由後樓梯走上該樓層，當時他曾問被告為何到該層，其同袍亦曾出示委任證，惟被告一直大吵大鬧，及後離開。

辯方質疑，被告被捕後曾投訴呼吸困難，但有警員表示要上目標單位後才可替她處理，王否認。案件明續。

案件編號：KTCC2076/2019