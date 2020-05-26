華員會倡公務員連續凍薪3年　警員佐級協會：毋須偏離現行機制

新冠肺炎疫情持續，重創本港經濟。香港政府華員會今日（25日）向公務員事務局提出「3 + 3」方案，倡議全體公務員連續凍薪3年，另外加上3項特別安排，包括政府承諾在經濟復甦後，補回今年度的趨勢調查指標調整建議。 香港警察隊員佐級協會主席林志偉回覆傳媒查詢時指，警察評議會至今未有收到就公務員薪酬調整事宜的資訊，指尊重現行機制，看不到任何理由支持偏離現行機制的方案出現。

警察員佐級協會主席林志偉。（資料圖片）

警察員佐級協會主席林志偉指，警察評議會至今未有收到工會或協會組織就本年度公務員薪酬調整事宜向會方作出咨詢，而警察評議會本身亦沒有進行過同類咨詢，他指會方相信現行的機制。另外指出包括警察評議會在內的四大現職公務員評議會，公務員工會有正常的諮詢途徑，並定期舉行會議。

他續指，每年公務員薪酬調整幅度的釐定有一套既定機制，政府會考慮六個因素以決定該年度的薪酬調整幅度，包括每年進行的薪酬趨勢調查得出的薪酬趨勢淨指標、經濟狀況、生活費用的變動、政府的財政狀況、職方的薪酬調整要求和公務員士氣。警察評議會及香港警察隊員員佐級協會尊重現行機制，亦看不到有任何原因支持偏離現行機制的方案出現 。

華員會會長利葵燕倡議由本年度開始，全體公務員連續凍薪3年，與社會共渡時艱。（資料圖片）

華員會月初曾呼籲全體公務員今年凍薪，今日再提出《「3 + 3」軟著陸方案》，倡議由本年度2020-21年度開始，全體公務員連續凍薪3年，踐行公務員與社會各界風雨同路，「分擔經濟下行結果」。