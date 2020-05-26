FB觀察．建制篇 | 收視保證何君堯黃藍兼收　誰人帶頭「攬炒」？

近年本港政治環境遽變，議會內「動作場面」大增，政治人物亦大開直播增「收視」。近期建制社交媒體攻勢浪接浪，在直播方面的部署又是如何？《香港01》統計發現，建制派立法會議員直播量在本月大增；但觀看量高峰期則出現在去年7.21事件同期，當時何君堯直播收視冠絕建制派議員，更能「黃藍兼收」。 策略方面，建制議員之間經常互相作客一同主持節目，並有黨友專門負責在直播期間與觀眾文字互動。 另外，建制議員專頁不時提及或批評泛民議員，又常以「攬炒派」形容對家；建制陣營中郭偉強首於去年7月開始借用「攬炒」說法；而葛珮帆則最常出「攬炒」帖文，平均每週5次。

議員在議會內「玩直播」，除了可與觀眾同步見證議會選主席等事件的發展過程，在議會外直播也可以與支持者拉近距離。《香港01》統計建制派20名現任直選及超區立法會議員，自2019年初至今年5月20日Facebook專頁的直播次數，發現統計期內有18名建制議員曾推出直播，合共773次，平均每人43次；總時數達到258小時，平均每人15小時。

5月建制直播量急升 2月大推抗疫民生直播

有說建制近期銳意在社交媒體上增加影響力，在直播次數及時數方面又是否可體現到？比較不同月份，可發現本月即使尚未完結，但建制議員總直播時長已是統計期內最高，接近27小時，內容圍繞議會情況、母親節及選民登記截止等。其次是今年2月，建制議員直播時間多達26小時，當時本港初陷疫情，直播有不少防疫抗疫、預算案等民生內容。而去年11-12月間，直播時間就低至每月5-7小時。至於其餘時間，則每月直播時數約10-23小時，未見明顯增長。

反修例風波自去年6月開始爆發，該月建制派議員直播次數及時長均未有顯著增加。直至同年8月建制議員直播創當年高峰，一共有50次、23小時直播，內容包括回應當時衝突事件、慰問警隊、「721中環被圍毆貨van司機現身說法」等。

建制立法會直選及超區議員十大直播

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反修例風波翌月收視急升 黃藍同看7.21後何君堯回應

「收視」方面，去年7月建制立法會議員直播觀看量超過200萬人次，遠超其他月份，大部份來自何君堯的直播。他當月有15次直播，當中最多人收看的是他就先父母墓碑遭破壞，以及對7.21當日被拍攝到與白衣人握手的兩段回應；分別有56萬及39萬次觀看，而從評論中有不少批評何君堯的言論看來，相信觀眾中不乏「黃絲」。

建制FB直播轉攻個人Talk Show互相Crossover

建制Facebook直播內容早期多為記者會、活動、請願等，亦有個別議員採用「談話節目（Talk Show）」方式直播，尤以何君堯較早又較常採用這種形式，最早可追溯至2016年立法會換屆競選期間。

及後其他建制立法會議員亦推出更多個人直播Talk Show，包括直播總觀看次數僅次於何君堯的民建聯葛珮帆及工聯會麥美娟。相對於何君堯，其他議員之間的互動會更頻繁，如葛珮帆近月就推出不少對談節目，與工聯會鄧家彪、藍營KOL新人等「Crossover」，一同直播。

其他建制多Crossover：一同主持、黨友助互動

麥美娟近期亦漸見活躍，接近每晚主持「夜媽媽開live」，上週四人大「港版國安法」消息甫傳出，當晚麥即開Live，標題寫道「千呼萬喚始出來！ 香港終於等到真正止暴制亂的一天！」，指吳秋北的提案得到人大接納。同一時間，黨友郭偉強會於麥直播的互動欄與網友文字對話。

建制FB「攬炒」Post今年3月急升 去年7月首見於郭偉強專頁

整體來看，建制議員的直播中亦不時提及或批評泛民議員，如葛珮帆在介紹中寫道：「林卓廷抗爭戲碼假到震｜郭榮鏗齋企唔衝 隊友陰公……」標題處亦不時指泛民議員為「攬炒派」、「搗亂」香港及議會。

「攬炒」意指與對手玉石俱焚，去年反修例事件中由示威者帶頭廣泛使用；而建制（現任直選及超區立法會議員）方面，最早由郭偉強在去年7月在帖文中借用此說法，其後漸見於建制陣營議員專頁，至今年3月，各類帖文中「攬炒」的出現次數躍升至63次，4月更升近兩倍至197次，5月截至20日亦多達159次。

葛珮帆最常提「攬炒」 每週5次

而統計今年以來的提及「攬炒」的帖文，可發現葛珮帆出過最多「攬炒」帖文，一共115則帖文﹙同期共發出1,130帖文，平均每10則帖文中有一則提及「攬炒」﹚，平均每週提到5次以上，包括指斥泛民立法會內會「攬炒」，以及呼籲市民登記做選民，「拒絶攬炒」。「攬炒量」其次是麥美娟（50則，同期共發出327帖文）及民建聯柯創盛（38則，同期發出453則帖文）。

此外，建制陣營亦經常提及「搗亂」、「暴亂」、「亂局」、「止暴制亂」、「撥亂反正」等。若統計提及「亂」字的帖文數量，可高峰出現在去年8月、10月及11月，同期正值去年示威最激烈時期，包括8月「三罷」、10月1日多區示威、11月大學圍困事件。

對於在Facebook專頁多提及「攬炒」二字，葛珮帆回應查詢時指，自己專頁主要發佈議員工作所需的帖文，包括自己在立法會的發言、訪問，以及轉發新聞報導，而最近的社會和新聞多涉及對「攬炒」的討論，帖文內容因而多出現「攬炒」二字。

葛珮帆回應查詢時指，自己專頁主要發佈議員工作所需的帖文，而最近的社會和新聞多涉及對「攬炒」的討論，帖文內容因而多出現「攬炒」二字。（資料圖片）

學者：建制不甘落後 提「攬炒」吸納中間選民

中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，泛民多運用社交媒體，反修例事件期間更見廣泛，建制陣營不希望自己在網絡上落後對方太多，自然會急起直追，並嘗試與時並進，推出如個人話直播等內容。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強指，建制派將泛民形容為「攬炒派」，以吸納一些不希望玉石俱焚的中間選民。（資料圖片）

有關建制對「攬炒」一詞的使用，蔡子強指中央方面早於去年示威期間提出「止暴制亂」說法時，已有類似定性，建制派亦以此作為今年立法會選舉的策略，將泛民形容為「攬炒派」，吸納一些不希望玉石俱焚的中間選民。