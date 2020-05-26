【FB觀察】何君堯如何成為建制KOL？專頁半年內吸7萬like

社交媒體時代，政治人物除了政績考量外，也需兼顧與網民的互動，最好是形象鮮明。若數現任立法會議員中，誰最深諳傳播之道，相信何君堯是其中之一。 《香港01》統計何君堯Facebook專頁數據，發現其專頁網民互動次數長期拋離其他建制議員，去年7月更人氣急升，讚好（Likes）數月增2.8萬。 何君堯具個人風格，早於2016年立法會換屆競選期間，便開始「玩直播」，近期更與「華記正能量」、「黑超哥」等藍營KOL合作做節目。有學者認為，反修例事件後社會進一步撕裂，建制支持者希望己方有更強烈的聲音，形容何君堯的定位非常「聰明」。

7.21事件當月 追蹤者月升近七成至6.9萬

何君堯Facebook專頁（何君堯 (Junius Ho Kwan Yiu)）自2011年7月設立，現時有超過12萬人讚好（Likes數），是建制現任立法會議員中第二多，排第一是葉劉淑儀。

2019年初，何君堯專頁讚好人數一直維持在約3萬人，直至6月反修例示威爆發後，其專頁讚好者才迅速增加，單是6月即按月增加24%，由3.3萬增至4萬人。7月專頁讚好人數再增加2.9萬人至6.9萬人，至9月讚好人數更突破10萬大關。

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2019年至今建制直選及立法會議員最多人觀看的直播

另外，何的專頁互動次數亦長期拋離其他建制議員。例如在5月13日至20日的一週中，其專頁錄得18萬次互動，比排第二的葛珮帆高出近一倍。而從今年初開計，何的專頁有近150萬次互動，較排第二的葛珮帆多27萬次。

去年7月直播回應達50萬次觀看

何君堯專頁內容極具個人風格，他早於2016年立法會換屆競選期間，便開始以個人談話節目（Talk Show）方式直播，最初名為「君事秘密（Junius’ Secrets）」，其後改名為「君事行動（Junius’ Action）」。

節目通常在他家中或立法會大樓內直播，每次片長十分鐘至一小時不等；近日更開始加入片長約三分鐘有配樂的談話短片。

2019年何多次成為社會焦點，包括7.21當日被拍攝到在元朗與白衣人握手、先父母墓碑遭破壞以及區議會競選宣傳時遇襲等，而他對前兩者回應亦成為建制議員去年至今最多人觀看的直播。其中何去年7月24日的直播有多達56萬人次觀看，惟從評論中發現不少批評何君堯的言論，相信觀眾群包括「黃絲」。

專頁近期力推23條、「港版國安法」

即使是文字發帖，何在專頁上亦不時嚴詞批評；亦會為批評對象設計別名，如將民主黨林卓廷稱為「電話廷」，又將考評局稱為「烤砰焗」。

在一個如此多互動的專頁上，建制在推動哪些議程？從內容來看，近期重點是23條。何君堯專頁近月不時轉發「23同盟」的帖文，跟進「支持23條立法」的聯署數字，更與「華記正能量」、「黑超哥」等藍營KOL合作拍攝23條相關節目。而上週人大審議「港版國安法」後，何專頁上亦有轉發「新華香港」的相關直播，以及外交部駐香港特別行政區特派員公署專頁的帖文，並轉發自己多段相關訪問。記者曾致電話及電郵至何君堯，至截稿時仍未聯絡到何。

學者：藍營希望有更強烈的聲音 何定位非常聰明

中大政治與行政學系高級講師蔡子強指出，何君堯的定位與傳統建制大黨不同，他不像民建聯、新民黨等要兼顧中間選民，沒有組織包袱，可提出更強烈的觀點。

反修例事件後，社會更為撕裂，蔡子強認為，藍營支持者看到對方陣營有激烈言論，亦希望己方有更強烈的聲音，因此可以看到去年藍營幾次大型集會後，何君堯的知名度大增，亦可見這個定位非常「聰明」。