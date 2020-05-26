今年首季增129宗愛滋病病毒感染個案　44%經同性或雙性接觸傳播

衞生署衞生防護中心今日（26日）公布，本年首季接獲129宗人類感染愛滋病病毒的個案，涉及105名男病人及24名女病人，其中57人透過同性或雙性性接觸受感染，34人透過異性性接觸受感染，而餘下38宗則資料不足而暫時未能確定傳播途徑。 中心提醒患者，若及早接受抗愛滋病病毒藥物治療，能預防愛滋病及由病毒引致的併發症，亦可大大改善患者的生活質素及延長生命。

衞生防護中心顧問醫生（特別預防計劃）陳志偉。（資料圖片）

衞生防護中心指，今年首三個月新增的129宗愛滋病病毒感染個案涉及105名男性及24名女性。其中57人透過同性或雙性性接觸受感染，34人透過異性性接觸受感染，而餘下38宗個案的傳播途徑因呈報時資料不足而暫時未能確定。同季最常見的愛滋病併發症是肺囊蟲肺炎。

新增個案的主要呈報自公立醫院、診所及化驗所（69宗）；衞生署社會衞生科診所（19宗）；以及私家醫院、診所及化驗所（15宗）。患者當中有87名感染者（67%）已到衞生署或醫院管理局轄下的愛滋病專科服務接受治理。

衞生防護中心顧問醫生（特別預防計劃）陳志偉透露，本港自1984年以來，累計呈報10,409宗愛滋病感染個案，如患者沒有接受治療，約半數的愛滋病病毒感染者會於10年內發病為愛滋病患者。相反，若及早接受抗愛滋病病毒藥物治療，能預防愛滋病及由病毒引致的併發症，亦可大大改善患者的生活質素及延長生命。

他續提醒，曾進行不安全性行為的人應及早接受愛滋病病毒抗體測試，可致電衞生署愛滋熱線（2780 2211）預約並接受免費、不記名及保密的愛滋病病毒抗體測試，而感染者則需盡早接受愛滋病專科治理服務。