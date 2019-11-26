本港第三季新增152宗感染愛滋病病毒個案　累計10,150宗

衞生署衞生防護中心於2019年第三季接獲152宗感染人類免疫力缺乏病毒（愛滋病病毒）的新增個案，涉及126名男性及26名女性，當中71人透過同性或雙性性接觸受感染，38人透過異性性接觸受感染。 該季最常見的愛滋病併發症是肺囊蟲肺炎，即一種肺部感染。自1984年以來，愛滋病病毒感染呈報個案累積至10,150宗。衞生防護中心顧問醫生（特別預防計劃）陳志偉醫生表示，性接觸仍然是最主要的愛滋病病毒傳播途徑，並提醒市民應恆常及正確使用安全套，以減低感染愛滋病病毒的機會。

衞生署衞生防護中心於2019年第三季接獲152宗感染人類免疫力缺乏病毒（愛滋病病毒）的新增個案。（資料圖片）

衞生防護中心公布，第三季的152宗愛滋病病毒感染新增個案涉及126名男性及26名女性，當中71人透過同性或雙性性接觸受感染，38人透過異性性接觸受感染，而餘下43宗個案的傳播途徑因呈報時資料不足而暫時未能確定。新增個案的三個主要呈報來源分別是，公立醫院、診所及化驗所有68宗；衞生署社會衞生科診所有29宗；以及私家醫院、診所及化驗所有21宗。另外，有102名感染者即68%已到衞生署或醫院管理局轄下的愛滋病專科服務接受治理。

此外，季內錄得24宗愛滋病新增個案呈報，其中16宗透過同性或雙性性接觸受感染，6宗透過異性性接觸受感染，而餘下2宗個案的傳播途徑因呈報時資料不足而暫時未能確定。該季最常見的愛滋病併發症是肺囊蟲肺炎，即一種肺部感染。自1985年以來，本港愛滋病確診呈報個案累積有2,075宗。

衞生防護中心顧問醫生（特別預防計劃）陳志偉醫生表示，「愛滋病是由愛滋病病毒所引致。如沒有接受治療，約半數的愛滋病病毒感染者會於10年內發病為愛滋病患者。相反，若及早接受抗愛滋病病毒藥物治療，能預防愛滋病及由病毒引致的併發症，亦可大大改善患者的生活質素及延長生命。而感染者如接受抗愛滋病病毒藥物治療並能持續抑制病毒，經由性接觸傳播愛滋病病毒的機會是微乎其微。」

衞生署在今年世界愛滋病日（12月1日）會推出新一輯電視宣傳短片及電台宣傳聲帶，介紹抗愛滋病病毒藥物治療，以提高市民對愛滋病的關注。