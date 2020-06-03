復課｜德萃大埔校舍光電觸媒消毒抗菌　小息放飛沫擋板　分流放學

全港學校於5月27日起分階段復課，而小四至小六則將於6月8日(下周一)復課。私立學校德萃小學為確保校內衛生環境安全，邀請專業人士為大埔校舍部分區域噴上「納米光電觸媒」塗層消毒及抗菌。校長朱子穎表示，若效果理想，將為所有班房及設施噴灑該塗層。 在停課期間，校方其中一項科學功課要求學生進行「公平測試」，有小一學生以酒精搓手液最佳濃度作研習主題，期望復課後能與同學重聚，分享心得：「留咗屋企幾個月，好悶，希望可以見返同學或者老師。」

德萃小學邀請綠牆納米科技公司為辦公室、樓梯及部分班房噴上「納米光電觸媒」塗層消毒及抗菌。（龔嘉盛攝）

本港新型冠狀病毒肺炎疫情逐漸緩和，中三至中五已於5月27日開學，小四至小六、中一及中二級將接力於6月8日復課。德萃小學跟隨政府的復課決定，於4月底開始籌備復課事宜，5月初邀請綠牆納米科技公司為辦公室、樓梯及部分班房噴上「納米光電觸媒」塗層消毒及抗菌。

公司董事總經理鄭良仁表示，「納米光電觸媒」塗層有效期最長可達5年，班房內枱櫈等經常接觸的地方，有效期一般為1年，牆身及其他不常接觸的地方則可有效5年。噴灑塗層的成本方面，以一枱一凳為例，每套費用約需80元。

鄭良仁表示，近期曾到數間中學、浸大、恒生銀行辦公大樓及一田百貨進行類似消毒程序，未來一段時間亦已接到6至7間中學的訂單，他指：「其實技術一直都存在，但從未想像到要應用到學校。」

公司董事總經理鄭良仁表示，「納米光電觸媒」塗層有效期最長可達5年，班房內枱櫈等經常接觸的地方，有效期一般為1年。（龔嘉盛攝）

+ 7 + 6 + 5

小息期間枱面會放飛沫擋板 分流放學

校長朱子穎表示，學校邀請生物化學公司到校消毒殺菌，同時已訂購飛沫擋板，小息期間會放置枱上以分隔學生，避免在進食茶點或飲水期間接觸到他人的飛沫。另外，班房內所有學生亦會由小組形式座位編排，改為單向直排；放學時段亦會分流，避免聚集。

朱子穎強調，若家長對復課有顧慮，校方會彈性處理，容許家長為子女請假。但他認為，很多學生十分期待上學，即使上課期間會有小組活動，亦不代表會有身體接觸，學校的兒童口罩存量充足，因此家長對復課毋須過慮。

小一生佑男期望在復課後能與同學分享心得，兼製作搓手液送給有需要同學。（龔嘉盛攝）

小一生：留咗屋企幾個月 好悶

談及即將復課，該校小一學生全佑男直言：「留咗屋企幾個月，好悶，希望可以見返同學或者老師。」佑男在停課期間，自告奮勇參與「公平測試」科學功課，他在母親協助下製作及測試不同酒精濃度的酒精搓手液，並將過程拍片與老師分享。

佑男期望在復課後能與同學分享心得，兼製作搓手液送給有需要同學。雖然佑男對復課引頸以待，惟問及是否希望暑假補課時，他則回應：「暑假唔想返學。」

延遲暑假冀「拉上補下」追課程

學校的最新暑假安排，對佑男來說可能不算是一個「悠長假期」，朱子穎表示，2月停課初期，校方已決定將本學年最後上課日延至8月7日，期望能將假期及課程進度兩者「拉上補下」。他形容，在停課期間，雖然校方的設電子學習讓學生在家「停課不停學」，但理解對雙職父母的家庭來說存在困難，子女學習進度或存在差異，因此復課首兩周會優先處理課程進度。