逃犯條例｜中三生掟汽油彈認縱火　判感化年半　部份期間須住院舍

15歲中三少年涉於元朗朗晴居對出馬路投擲汽油彈，其後被搜出打火機、碎布等。少年早前承認縱火及管有物品意圖摧毀或損壞財產共2罪，辯方今（26日）於屯門裁判法院少年庭求情，指被告12歲時已發聲替鄰舍爭取福利，現已深刻反省，希望日後成為區議員，讓大家得到公平的社會。裁判官水佳麗欣賞被告愛惜香港，但勸告他三思而行、勿令父母擔心。她又勉勵被告，裝備好自己，亦不要讓案底阻撓你，最後採納報告建議判18個月感化令，其中9個月被告須入住院舍接受監管。被告母親陪兒子應聆時不住啜泣。

15歲讀中三的被告，在屯門法院承認縱火罪，被判感化18個月，但其中9個月須住院舍。(資料圖片)

15歲被告已還柙少年院4個月，今由父母及胞妹陪伴應訊，其老師及一位願意作人事擔保的鄰居亦有旁聽。他承認於1月8日在元朗縱火，並攜有打火機、手套、碎布、剪刀等，意圖摧毀或損壞財產。

父母自責後期管教疏鬆

辯方引述感化報告指，被告自去年9月開始與師長討論社會運動，向感化官坦誠參與過的活動，並深刻反省。其師長讚賞他待人有禮、熱心助人，父母則自責後期管教稍有疏鬆，讓他做出激烈行為。

希望日後能成區議員

辯方續道，被告有感政府不聽民意，因其年紀及能力所限，見到較年長示威者的舉動，潛移默化認為這些行為可改變政府。他當時卥莽犯案、守法意識薄弱，現時明白應以合法方式表達意見。被告有一無私宏願，希望日後成為區議員，讓大家得到公平的社會。

其中9個月須入住院舍

辯方提及教導所報告認為被告的精神及體能適合教導所，但該報告未有說明如何幫助被告更生。他盼法庭採納感化報告建議，判處18個月感化令，其中9個月入住院舍接受監管，另須遵守晚上7時至翌晨6時的宵禁令。

至於院舍報告則指被告積極參與、受教守規，與院友相處融洽，表現非常良好。辯方稱，被告入住初期已叫父親帶書讓他繼續學習，還柙4個月對他已造成很大阻嚇。

幫助香港的方法行不通

水官判刑時透露被告另涉其他案件，勸告他成年前多聽父母之言，又指「有啲嘢唔係滿腔熱誠就得」。水官欣賞被告愛惜香港，同時指每位愛港者的位置不同，各人在其崗位盡綿力，未必會如他選擇從政。她讚賞年輕的被告主動樂意服務香港，但要知道「你幫助香港嘅方法行唔通」，除了令自己受拘留及使家人受打擊外，別無其他。

希望被告痛定思痛從新出發

水官坦言，法庭面對年輕罪犯，「一啲都唔愉快」。她勉勵被告裝備好自己之時，別人「唔會因一個半個案底阻撓到你」，並再次提醒要好好分辨「邊啲應該瞓身去做」。水官稱，不少人經不起犯法的後果，希望被告痛定思痛、重新出發，在合適的機會及崗位貢獻香港。

愛香港前愛父母

水官又指，現時很多家庭分裂，因「細路仔點都唔聽父母話」，並籲被告愛香港前愛父母」，三思而行。

水官最終決定採納感化報告的建議判刑，同時指「社會又唔知要掀起多少浪潮」，被告入住院舍可避免一腔熱血再做傻事，並說：「有啲嘢唔可以返轉頭。」

案件編號：TMCC700003/2020