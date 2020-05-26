廉署起訴印刷公司銷售員　涉詐騙公司提供一部價值7800元智能電話

廉政公署今日（26日）落案起訴打印服務公司理光香港一名前銷售員，涉嫌訛稱會就客戶的服務計劃提供一部智能電話，以詐騙該打印服務公司該部價值逾7,800元的智能電話。他被控一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條，已獲廉署准予保釋，以待星期四（28日）在東區裁判法院應訊。

廉政公署今日（26日）落案起訴打印服務公司理光香港一名前銷售員，涉嫌訛稱會就客戶的服務計劃提供一部智能電話，以詐騙該打印服務公司該部價值逾7,800元的智能電話。（資料圖片）

被告翁紹強（47歲），理光(香港)有限公司前銷售員，被控一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。被告於案發時任職理光香港營業部銷售員，該公司提供打印服務。被告負責處理與一個客戶所簽訂的打印服務協議。被告作為銷售員，可向客戶推介使用其他產品，包括投影機或流動裝置，而有關產品的費用將計入理光香港收取的服務月費內。

控罪指被告涉嫌於2016年9月28日至10月31日期間，虛假地向理光香港表示會根據租賃及保養服務協議，向上述客戶提供一部智能電話，並意圖詐騙而誘使理光香港向該客戶提供一部智能電話，而導致被告獲得利益或理光香港蒙受不利。據報涉案的智能電話價值逾7,800元。

廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發上述涉嫌罪行。理光香港及該客戶在廉署調查案件期間提供全面協助。被告已獲廉署准予保釋，以待星期四應訊。