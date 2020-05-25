廉署起訴南洋針織廠兩職員　涉介紹應徵者詐騙獎金1.3萬元

廉政公署表示，今日（25日）落案起訴一名南洋針織廠有限公司（南洋針織廠）前總經理，以及一名高級設計師，她們涉嫌介紹兩名應徵者到該公司任職，詐騙介紹獎金共1.3萬元。 兩名被告已獲廉署准予保釋，將於周三（27日）在西九龍裁判法院答辯。

廉署起訴南洋針織廠兩名職員，涉嫌介紹應徵者詐騙介紹獎金1.3萬元。（資料圖片）

廉署表示，南洋針織廠有限公司（南洋針織廠）前總經理陳穎欣，及南洋針織廠高級設計師楊玉鳳，同樣被控一項串謀詐騙罪名；陳穎欣另被控一項欺詐罪名。

陳穎欣於案發時任職南洋針織廠總經理，是楊玉鳳及一名助理經理的直屬上司。

公司推介紹獎金計劃

案情指出，南洋針織廠一直推行介紹獎金計劃，向公司職員發放3,000元或5,000元，作為介紹應徵者而最終獲聘的獎金。自2017年十月起，每宗介紹的獎金，按入職者的職位級別而上調至5,000元或一萬元。有關介紹計劃並不適用於由經理或以上級別職員提出的介紹。

涉串謀詐騙獎金3,000元

陳穎欣及楊玉鳳涉嫌於2016年5月某日至10月27日期間，一同串謀詐騙南洋針織廠，不誠實地向該公司偽稱，楊玉鳳介紹該上述助理經理到南洋針織廠任職，從而誘使公司向楊玉鳳支付介紹獎金3,000元。

涉再意圖詐騙獎金一萬元

此外，廉署又指，陳穎欣亦被控涉嫌於2018年9月某日至12月28日期間，向南洋針織廠偽稱該上述助理經理，介紹一名部門經理到該公司任職，並意圖詐騙而誘使南洋針織廠，向該助理經理支付介紹獎金1萬元，而導致陳穎欣獲得利益。

兩名被告已獲廉署准予保釋，將於周三（27日）在西九龍裁判法院答辯。