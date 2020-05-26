廉署控New Balance前地區經理　涉利用15宗交易打折扣吞5000元

廉政公署今日（26日）落案起訴運動產品公司New Balance一名前地區經理。他負責監督5至6家分店，包括元朗及東涌特賣場。廉署控告他涉嫌虛假地在公司電腦收銀系統，為15宗銷售交易輸入折扣代碼，以偷竊公司逾5,000元，涉及兩項盜竊罪名，違反《盜竊罪條例》第9條。被告已獲廉署准予保釋，以待於星期四（28日）在屯門裁判法院答辯。

廉政公署今日（26日）落案起訴運動產品公司New Balance一名前地區經理，涉嫌虛假地在公司電腦收銀系統，為15宗銷售交易輸入折扣代碼，以偷竊公司逾5,000元。（資料圖片）

被告陳偉強（46歲），New Balance Athletic Shoes (Hong Kong) Limited前地區經理，被控2項盜竊罪名，違反《盜竊罪條例》第9條。被告於案發時為New Balance HK一名地區經理，負責監督5至6家分店的運作及其售貨員，有關分店包括元朗及東涌的特賣場。

New Balance HK的售貨員均須使用電腦收銀系統處理銷售交易。售貨員可在系統中輸入不同的折扣代碼，向購買大量貨品的顧客提供額外折扣，以及合適地提供其他特別折扣。

控罪指被告涉嫌於2017年4月1日至2018年11月15日期間，在上述的元朗及東涌特賣場，偷竊兩筆共逾5,000元的款項。據報在電腦收銀系統內，共有15宗銷售交易輸入了折扣代碼，但有關客戶並沒有獲取相關的折扣。

廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發上述涉嫌罪行。New Balance HK在廉署調查案件期間提供全面協助。