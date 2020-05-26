土木工程拓展署研提早發山泥傾瀉指數　惟技術未能料山泥傾瀉地點

2017及2018年的超強颱風「天鴿」及「山竹」吹襲本港期間，造成多處水浸。立法會發展事務委員會今日（26日）討論應對氣候變化令山泥傾瀉風險增加須作的準備，以及颱風季節的水浸風險管理。有立法會議員直言現時山泥傾瀉指數「太廣泛」，促當局「更早同更準確預計山泥傾瀉地點」。 土木工程拓展署會上表示，現時山泥傾瀉指數是在暴雨後發出，正進行研究提早在暴雨期間可發出，「不過要做到每個斜坡幾時倒塌，以我哋𠵱家技術係做唔到」。

潘偉強強調「全港性每個斜坡一落雨就知幾時冧，現時技術未做到」。（資料圖片）

議員指現山泥傾瀉指數「太廣泛」

本港山多，山泥傾瀉的風險亦大增。工程界盧偉國認為近年極端天氣或導致出現嚴重暴雨，「不能不警惕，風險係需要預防」，他又要求當局交代斜坡保養的優次。勞工界陸頌雄就認為，現時山泥傾瀉指數「太廣泛」，認為當局應準確預測山泥傾瀉地點，令市民可及早遠離。

土木工程拓展署土力工程處處長潘偉強回應優次問題時指，如山坡下有民居會優先處理；而現時當局會每年處理1%斜坡，認為可控制風險，亦可平衡支出、對民居滋擾等。他又指，山泥傾瀉指數是顯示暴雨引發山泥傾瀉的潛在風險，但強調「全港性每個斜坡一落雨就知幾時冧，現時技術未做到。」

會上不少議員關心私人斜坡鞏固及處理工作，土木工程拓展署土力工程處副處長（港島）歐陽仁生表示，根據屋宇署數字40多年來累積600個危險斜坡修葺令仍處理中，當中有40%業主因各種原因無法履行，「我哋唔可以容許危險斜坡存在太耐，業主履行唔到我哋會入場做。」

另外，會上亦討論水浸風險管理議題。渠務署指現時元朗新田石湖圍、大埔林村谷盆地、大埔汀角路－船灣詹屋至黃魚灘段、油尖旺介乎加連威老道和柯士甸路之間的一段漆咸道南，以及南區薄扶林村仍是水浸黑點。

盧偉國擔心面對更猛烈暴雨，「山竹好明顯比較難抵禦（的地點），有咩令市民安心嘅設施？」亦有議員質疑當局何時可完全消除黑點。工黨張超雄引述環保團體指當局《海港工程手冊》數據落後，倡政府對私人發展項目設避免水浸風險要求。

薄扶林村為現時五個水浸黑點之一。（資料圖片）

土木工程拓展署土木工程處副處長（海港及土地）黃志斌回應指，去年9月已與大學合作，進行極端海平面出現頻率分析，檢視重遇期是否須修訂，將於今年年底完成。

發展局則表示，現時水浸黑點已進行改善措施，而今年有六至七次暴雨警告，但當局「一宗水浸報告都無收到」。渠務署指現時有多項主要排水工程，而水浸黑點有相應排水工程處理，當中大埔汀角路工程已完成，料該黑點可於今個雨季後被剔除。