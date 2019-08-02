【風球韋帕】錦田沙埔村水浸村民被困　疑因棕地惹的禍

前日（31日）熱帶風暴「韋帕」襲港，天文台發出今年首個八號烈風或暴風信號，並於晚上發出新界北部水浸特別報告。當晚9時14分，警方接獲錦田沙埔村一名女村民報案，指其村屋單位有洪水湧入，水深及膝，她與丈夫及外傭被困屋內無法離開。記者事後重返現場，有村民反映以往雨水靠田地疏導，但近年家門前被人圍起棕地，大片田地被剷走，雨水只能透過小型渠道排走，惟疏導情況不理想，導致水浸頻生。

渠務處職員將沙埔村積水泵走。（林振華攝）

記者昨日到沙埔村視察，現場仍然有水浸，有渠務處職員將水泵走。渠務處職員表示，前晚收到水浸報告後，通宵將水泵往沙埔村中央抽水泵房，水位已大致降低至腳眼位置，惟水浸的原因有待將水全部抽走後才清楚。泵水進度則需視乎天氣狀況。

兩年前剷走​大片田地

前晚報案的村民表示，其村屋兩旁為種植蓮藕及西洋菜的田地，平日靠門外唯一的一條小路通往沙埔村路外出。颱風當日雨水淹沒小路，洪水更湧入其家，她與丈夫及外傭被困屋內無法離開，消防接報趕至將他們救出，隨後被送往臨時庇護中心暫避。

村民表示，家的四周一直為種植蓮藕及西洋菜的田地，以前從未有出現水浸情況，但兩年前家門前有人圍起棕地，將大片田地剷走，未能有效疏導雨水，導致下大雨時棕地附近的村屋必會水浸，去年「山竹」水浸情況更為嚴重。村民指，現時只能靠餘下田地的小型渠道及坑渠疏導雨水。她透露，小型渠道不足以疏導雨水，平日即使沒有下雨，渠道均經常水浸。

紅框為棕地位置，交叉為水浸村屋位置。

棕地佔地約數千呎，被人用鐵板、磚頭圍起。（林振華攝） 2015年出現有關棕地 根據本土研究社的調查，全新界有172公頃大的棕地，主要被用來進行汽車拆解、維修與零件回收，當中沙埔村有約12.83公頃棕地。現場所見，棕地佔地約數千呎，被人用鐵板、磚頭圍起，而棕地內有數十輛車及少量建築廢料。根據地政總署地圖航空照片顯示，有關土地一直為田地，自2015年開始被人剷走大片草地，之後開始有車輛進駐。

村民：越圍越多！

翻查渠務署資料，沙埔村於2000年已完成興建抽水泵房，協助沙埔村一帶鄉村排洪，沙埔村另外一名居民表示，政府讓人將棕地圍起並不是問題，但應該先處理好渠務問題，「仲要越圍越多！」他指棕地業主亦未有再開闢渠道疏導雨水，導致經常水浸，現時水浸時只能靠渠務署將水抽到中央泵房。渠務署回應查詢時表示，早年曾於沙埔村低窪地點興建堤圍，並有效防止洪水流入村內。今次水浸的地點位於堤圍以外較低位置，仍在調查今次水浸成因，初步估計可能與長時間暴雨有關，渠務署會繼續密切留意有關地點的情況。