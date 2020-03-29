全港只剩5個水浸黑點　渠務署：大埔汀角路可望今雨季被剔除

渠務署表示，今日（29日）將位於灣仔摩理臣山道與立德里交界的水浸黑點剔除，本港目前只剩下五個水浸黑點，其中大埔汀角路的排水改善工程已經完成，可望於今個雨季後被剔除。 渠務署發言人說，為減低暴雨期間的水浸風險，渠務署將於今年雨季實施「及時清渠」，在預測有暴雨來臨時，署方會調配人手巡查全港約200個容易受垃圾或枯葉等阻塞的位置，若發現淤塞，便會立刻安排清理工作。

渠務署今日將位於灣仔摩理臣山道與立德里交界的水浸黑點剔除，全港目前只剩五個水浸黑點。（渠務署圖片）

全港只剩5個水浸黑點

渠務署發言人說，過去26年，渠務署消除共126個水浸黑點，包括今年被剔除位於灣仔摩理臣山道與立德里交界的水浸黑點。

署方說，全港目前只剩5個水浸黑點，分別位於元朗新田石湖圍、大埔林村谷盆地及汀角路、尖沙咀漆咸道南及南區薄扶林村，其中大埔汀角路的排水改善工程已經完成，可望於今個雨季後被剔除。

渠務署說，本港每年平均降雨量約為2,400毫米。（資料圖片）

雨季將巡查約200個易阻塞位置

署方又指，本港每年平均降雨量約為2,400毫米，為環太平洋地區內降雨量最高的城市之一。渠務署分析了2017至19年的約二百宗水浸個案，當中超過6成是由於渠道進水口被垃圾、枯葉或其他經地面徑流沖下的雜物阻塞所致。

發言人說，為減低暴雨期間的水浸風險，渠務署將於今年雨季平日日間實施「及時清渠」。在預測有暴雨來臨時，署方會調配人手巡查全港約200個容易受垃圾或枯葉等阻塞的位置，若發現淤塞，便會立刻安排清理工作。

此外，大雨過後及即將除下颱風信號時，亦會派員巡視及清理主要雨水排放系統進水口及河道，為下次大雨做好準備。

渠務署最近引入的新式遙控清淤機械人。（渠務署圖片）

引入清淤機械人

渠務署又指，已引入了一部新式遙控清淤機械人，可深入進入淹浸的箱形雨水渠，透過接駁喉管直接將箱形雨水渠內的淤泥運送回地面。遙控清淤機械人可避免工作人員進入密閉和淹浸的箱形雨水渠，清淤工作亦無須大多限於旱季進行。

引入裝配式設計 工期縮短約半年

在新建工程項目方面，署方亦引入裝配式設計，配合建築信息模擬技術，令工程結構組件更容易製造及裝配。

發言人舉例，櫻桃街箱形雨水渠旱季截流器工程同時使用了裝配式設計及傳統現場建造方式，結構組件在場外製造的同時，部分結構亦會於現場建造，工期預計可因此縮短約六個月。

渠務署正計劃興建更多地下蓄洪計劃，目前計劃中包括六個位置，包括石硤尾公園遊樂場、大坑東遊樂場（延伸部分）、尖沙咀市政局百週年紀念公園，以及觀塘區的秀雅道遊樂場、觀塘碼頭廣場及海濱道公園。（渠務署圖片）

百週年紀念公園擬建地下蓄洪計劃

渠務署又指，地下蓄洪計劃可在暴雨期間收集及暫存過量的雨水，減低下游排水管道的負荷以紓緩水浸風險。

署方正與其他部門協作，於各區尋找合適公眾休憩用地興建更多地下蓄洪計劃，目前計劃中包括6個位置，分別為石硤尾公園、大坑東遊樂場（延伸部分）、尖沙咀市政局百週年紀念公園，以及觀塘區的秀雅道遊樂場、觀塘碼頭廣場及海濱道公園。