國歌法二讀・交通消息｜示威者晚上旺角堵路縱火　九巴兩路線暫停

《國歌條例草案》今日（27日）恢復二讀，有網民號召「三罷」並包圍立法會。警方則重兵布防，立法會外有3,500警力，以防有人堵路或干擾港鐵站。 下午4點多，有人一度走出旺角彌敦道來回行車線，隨後警方封鎖清場，到6點前九龍區交通逐步恢復。

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【23:00】九巴表示，因應旺角區突發事故影響，九巴途經該區的巴士路線班次或會受到影響，並有可能因應實際情況調整，包括於中途站停止服務或作改道安排。乘客可登入九巴智能手機應用程式，查閱個別有關路線資訊。

暫停服務

18、202

【18:00】港鐵關閉多個車站出入口，包括：

中環B、C、D1、L；金鐘C1；灣仔A2、A4、B1；銅鑼灣F1、F2；尖沙咀B1、C3、D1；佐敦B1、C1、D；油麻地A1、B1、D；旺角A1、B1、E1、E2；太子B1；柯士甸C、D4；機場A、C

【17:55】運輸署：較早前因應九龍區道路狀況調整的公共運輸服務現已逐步回復正常。同時，介乎界限街至窩打老道的一段彌敦道來回方向，較早前因道路狀況而暫時受阻或封閉的以下路段現已解封。

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【17:48】運輸署表示，因應九龍道路狀況，以下公共運輸服務需要臨時調整，詳情如下：

下列日間巴士路線暫停服務：

九龍/新界：

6F,18,202

下列日間巴士路線縮短行駛路線/改道行駛：

九龍/新界：

20,701,701A,701S,796C

過海路線：

102,102P,104,112,117,118,118P,171,904,905,970,970X,971

其餘巴士路線也可能會因應交通情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務。

【17:35】新巴城巴現時有約37條路線作出臨時改道，路線如下：

970.970X往蘇屋及南區方向、971往海麗邨及石排灣方向、104往白田及堅尼地城方向、112往蘇屋及百福道方向、904及905往荔枝角及香港島方向、701、701A、701S往海麗邨方向、796C往蘇屋及將軍澳方向、117、118往九龍方向、102,、102P、118、118P、171往香港方向、117往香港方向、20往大角咀及啟德方向、A20往紅磡站方向、E21往大角咀方向、E21A往愛民邨方向、A21往紅磡站及機場方向、E21往亞洲博覽館方向以及E21A往逸東邨方向

【17:20】九巴表示，因應旺角區最新的交通情況，以下路線將暫停服務，包括6F,18, 202線。另外新巴、城巴亦有多條巴士線受阻，共約30條巴士線要暫停或改道。

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【17:08】運輸署表示，九龍一帶介乎太子道西至窩打老道的一段彌敦道來回方向的公共交通服務受阻、改道或暫停服務。同時指，警方將視乎現場路面情況實施及調整封路、交通管制及改道措施，以及視乎實際交通及人群的情況或會實施其他臨時交通及運輸措施，包括進一步道路封閉、交通改道、更改及暫停公共運輸服務。

【17:05】警方在彌敦道驅散，部份路段恢復通車，但仍封鎖部份彌敦道行車線。

【16:41】運輸署表示，由於公眾活動，中環至銅鑼灣以及旺角一帶的交通或會受影響。

【16:39】多輛警車駛至彌敦道交界，且多名防暴警察一度落地追趕示威者，並清理街道的路障。現時彌敦道來回行車道恢復行車，但交通仍然擠塞。有大批人走出彌敦道來回行車道，現時該處一帶交通癱瘓，多輛巴士及車輛停泊原地。

【16:30】九巴表示，受旺角區突發事故影響，九巴途經該區的巴士路線班次或會受到影響，並有可能因應實際情況調整，包括於中途站停止服務或作改道安排。

▼5.27 國歌法二讀 網民發起三罷▼ （下午3時前情況）

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▼5.26立法會外 警方布防▼