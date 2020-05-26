新冠肺炎｜昂坪360周三全面重開　港人平日半價　車廂人數減半

新冠肺炎疫情持續數月，早前昂坪360纜車早前只局部開放。昂坪360宣布將從明日（27日）起恢復營運，並推出港人平日半價來回纜車門票等優惠，小童票價55元起，成人票價117.5元起，長者77.5元起，每日名額1,000名。昂坪360會加強防疫措施，包括登纜車需量體溫、車廂載客人數減半等。昂坪市集的室內景點則繼續暫停開放。

5月27日起至7月31日，香港居民在平日可以半價購買來回纜車票。

乘客要量體溫 車廂載客人數4至6人

昂坪360今日宣布，昂坪纜車明起恢復周一至日正常服務，營運時間由上10時至下午6時。昂坪360將採取防疫措施，包括所有纜車車廂、纜車站及昂坪市集會進行徹底清潔及消毒、乘客登纜車需量體溫、每輛纜車車廂的建議載客人數減半至4至6人、和員工在乘客下車後會以1:99漂白水清潔消毒車廂。不過昂坪市集的室內場所仍繼續關閉。

港人半價名額每日千個 可7折續購年票

昂坪360並從明起至7月31日，周一至周五（公眾假期除外），香港居民只要出示有效香港身份證明文件，即可以享受半價的來回門票一張，惟每日只設1,000個優惠名額。

另外，在6月30日之前，購買任何來回纜車門票或導賞團的賓客，即可以88元的價格升級至「360季度通」，於升級當日起至2020年9月30日期間可以無限次搭乘昂坪纜車標準車廂。早前已購買「360全年通」的市民，全年通則會延長4個月，並且在7月31日之前，可以以7折續購。另外，為配合綠色健康旅遊新潮流，昂坪360旗下的360假期旅行社，將推出「360私人訂製大嶼遊」小型包團項目，二人以上即成團。

捐萬張門票舉辦抗疫故事分享活動

不少小朋友早前留家防疫、在家學習，為讓孩子們在疫情穩定後到戶外享受大自然風光，昂坪360將伙拍香港小童群益會，聯合舉辦「擁抱驕陽」抗疫故事分享活動，送出逾萬張纜車門票予香港市民。即日起至６月５日期間，11歲以下本港兒童就可以報名參加。