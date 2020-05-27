李家超：炸彈唔認人　建議市民用「閃避球策略」避險

保安局局長李家超日前指，去年至今已有十多宗涉及爆炸品及危險品的案件，有種種迹象顯示本土恐怖主義正在香港滋生。有立法會議員關注相關反恐策略，他今（27日）接受口頭質詢時指，警方打擊絕不手軟，將會以最嚴厲法律處理，適時可引用《反恐條例》，港府亦正監察風險，不排除會進一步加強本港恐襲威脅級別。他表明炸彈「唔認人，會炸死人」，憂一旦爆炸，會波及周遭人士，市民需提高警剔。 他又提到，大量年輕人參與暴力事件，以今早為例，已拘捕十多名青年，認為教育界、社工及社會各界均要教育年輕人守法。李又表明，不論是犯法的事及所在地區多，警方人手有壓力，期望日後如有需要申請增撥資源時，會獲立法會支持。

保安局局長李家超指，不排除加強恐襲威脅級別。（梁鵬威攝）

李家超表明，自去年6月起，因遊行及公眾洐生的暴力不斷增加，期間所檢獲的槍械及炸藥數量及種類極度驚人，亦與外國恐襲常用裝備類似，他列舉多宗外國恐襲事件佐證，包括2005年英國地鐵爆炸案、2016年比利時機場連環爆炸案等。警方亦檢獲壓力煲炸彈、水喉管炸彈亦等，亦在行動中檢獲5枝真槍及大量子彈，當中包括半自動真槍。

他提到，炸彈「唔認人，會炸死人」，一旦爆炸，會波及周遭所有人士，市民需共同警剔，並於安全情況下作出舉報，他又建議，市民可採用「閃避球策略」，於安全範圍內避險，亦會透過不同青少年計劃，灌輸正確價值觀。

李家超強調，正就本港情況作全面調查，並密切監察風險。現時本港恐襲威脅級別為中度，港府正密切審視，不排除會進一步加強。他又表明，將會以最嚴厲法律處理，適時亦可引用《反恐條例》，以及凍結涉事人士或組織資產，切斷其資金來源，阻止其招募成員。

警方以往曾搜獲汽油彈。（資料圖片 / 蔡正邦攝）

或引用法例 凍結充公資產

議員廖長江指，保安局已察覺恐怖主義苗頭，相信該等事件是由具顏色革命的「黑暴」演變而來，關注局方引用《反恐條例》凍結涉事人士資產進度。李家超則表明，打擊本土恐怖主義絕不手軟，截斷資金是必然手段，現行有不同法例針對不同罪行，例如《有組織及嚴重罪行條例》 已能賦權充公資產，倘證據充足，將會嚴厲杜絕，確保其不能落地生根。他又指，調查涉案人士時，亦會追查其與外地的聯繫，「每一可能性會深入討論、研究，用盡法律手段追究。」

林健鋒則指，警方檢獲多批大殺傷力的子彈及炸藥，惟有少數人未予譴責，反在幕後支持，他關注局方有否調查其與外國勢力勾結。李家超指，警方調查顯示，目前的案件暫時仍屬本地激發，但會調查其有否和外國組織聯系，亦會檢視其炸彈槍械來源，但他坦言，網上流傳暴力、製造傷害的邪惡性資訊，需不同部門合作打擊。他又謂，本港槍械管制嚴格，亦留意有犯罪份子將槍械零件散裝運到本港，海關會密切留意，跨部門反恐專責組亦會按情報交流分析。

保安局局長李家超到立法會接受質詢。（余俊亮攝）

何俊賢：年輕人淪為迷途小羔羊

何俊賢則批評，隨着「港版國安法」實施在即，幕後黑手或調整策略，不少年輕人更淪為「迷途小羔羊」使用暴力，他追問局方有何板斧應對。

李家超承認，大量年輕人捲入暴力案件，正如今早為例，已於本港不同地方拘捕十多位年輕人，涉及公安罪行及藏有攻擊性武器等罪行。他續指，年輕人被影響下違法，本身是受害人，但同時亦需為自己行為負責，因有案底會終身記錄在案。他又承認，警方人手有壓力，期望日後如有需要申請增撥資源時，會獲立法會支持。