【逃犯條例】本土恐怖主義惹北京關注　建制研判：勢頭不能輕視

反修例示威踏入2020年，仍未完全止息。警務處處長鄧炳強上周接受傳媒訪問時，多次提及社會需要慎防「本土恐怖主義」，又指警方針對反修例示威的「踏浪者行動」並未完成。警方昨日（3月8日）亦檢獲大批懷疑爆炸品或相關材料，事件惹人擔心暴力示威手段是否進一步激化。 有關本地示威牽涉「恐怖主義」的說法，已出現逾半年。過往，「恐怖主義」被認為與香港距離很遠，但暴力浪潮跨越大半年遲遲未平息，警方近月也多次檢獲槍械、爆炸品等，在新型肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情相關爭議下，本地發生多宗懷疑炸彈襲擊，要求政府封關，更出現「以嚴重暴力脅迫政府」的勢頭。 有建制派中人擔心，正如「港獨」思想的傳播，「恐怖主義」的勢頭未必如想像中般不成氣候，這是社會未來不能輕視的趨勢。

鄧炳強近日多次提及「本土恐怖主義」。（資料圖片／梁鵬威攝）

「恐怖主義」研判來自北京 鄧炳強初時未直接回應

官方將香港反修例示威扣連到「恐怖主義」，最先源自國務院港澳辦去年8月12日的記者會。當時港澳辦發言人楊光宣讀聲明，指極端示威者「喪心病狂」攻擊警察，已構成嚴重暴力犯罪，並「開始出現恐怖主義苗頭」，需要依法堅決打擊示威者的暴力行徑，毫不手軟和毫不留情。

「本土恐怖主義」是恐怖主義的一種，意指一些本地公民犯下的恐怖活動罪行。但對於「恐怖主義」這名詞本身，國際間也沒有統一的客觀標準，只是籠統地歸納為一些針對平民性命財產、具政治或宗教等目的的暴力行為，背後的研判高度政治化。不過既然官方提到這名詞，外界自然關注北京及港府會否對示威浪潮採取新戰略。

然而，鄧炳強以「二哥」身份主持8月12日警方例行記者會時，並未直接回應警方是否同意港澳辦相關研判，只是表示有暴力示威者使用致命武器，警方會密切留意情況會否發展成聯合國對於恐怖主義的定義。隨後，有關「本地示威活動涉及恐怖主義」的討論，一般集中於親北京媒體，暫時未入官方口徑。不過10月13日旺角示威現場出現懷疑用手機遙控的土製炸彈、11月中發生於多間大學的「圍城戰」，暴力衝突升級仍相當明顯。

暴力手段升溫 地下化、激進化惹人關注

踏入2020年1月，街頭衝突有輕微的平息跡象，但外界關注到激進活動是否出現「轉型」，走向地下化、零散化。警方於12月底至1月中，先後多次檢獲槍械、爆炸品等，表示相信這些武器和示威活動有關。

隨後1月底，新型肺炎（武漢肺炎）襲港，「封關」叫停非本地人來港，由一個民生議題上升至政治爭議。1月27至28日，兩日內發生3宗爆炸或懷疑爆炸案，油麻地佐敦道英皇佐治五世公園、明愛醫院的廁所先後被炸毀，深圳灣口岸亦據報有垃圾桶爆炸冒煙。

事後有人於Telegram頻道承認策劃事件，並聲稱行動是要求政府封關，指「港共再唔封，我哋幫你封」，更揚言不排除有進一步行動。單看行動性質，相當於「以嚴重暴力脅迫政府作某些決定」。

警方表示，於3月8日的搜捕行動中，檢獲2.6噸化學品。（警方圖片）

上周一（3月2日），警方發表《2019年香港整體治安情況》，提到「暴徒為表達對社會及政府不滿，而選擇傷害市民大眾及引起社會恐慌，這正正是本土恐怖主義的行為」，是本地官方首次將示威行動聯繫到恐怖主義相關。鄧炳強同日見記者時，也提到「社會要慎防本土恐怖主義」；他於上周六（7日）接受電台訪問時，重申了此一觀點。

警方於昨日（8日）凌晨採取行動，搜查約22個地方，檢獲約1.5公斤炸藥、3個未連上遙控的爆炸裝置、2.6噸化學物品等，拘捕17人。據有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華所指，被捕人士涉嫌與1月底開始的多宗爆炸品案件，亦有涉案人士有意在公眾活動使用爆炸品及針對警員。

有建制派中人分析，香港出現恐怖主義過往「一提出來，大家都會覺得匪夷所思」，但未必如想像中般遙不可及。參照過往經驗，「港獨」主張過往被認為不成氣候，但自2016年前後，於民間「講吓講吓就變真」，形成真實存在的思潮，過去大半年示威浪潮中，亦有部分參加者高舉港獨旗幟。