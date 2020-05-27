港台電視頻道收視按年增4倍　製作成本減兩成　邱騰華稱無意整合

香港電台領公帑營運，其運作情況引起外間關注。港台現時擁兩條數碼電視頻道，商務及經濟發展局局長邱騰華今（27日）回覆書面質詢時披露，港台電視31及32的節目平均收視率，由2018年的0.1及0.0，增至2019年的0.3及0.5，即兩頻道由前年不足1萬人收看，升至去年5.23萬人，增逾4倍。當局又披露，2018年兩頻道播放節目的成本按每小時計超過2.5萬元，去年下降23%。 被問到會否要求將兩頻道節目整合，以騰出頻道作其他用途，邱騰華則回應稱，兩條頻道各有不同定位，現時未有計劃整合頻道。

邱騰華指，由於兩條頻道各有不同定位，現時未有計劃整合頻道。（資料圖片）

商經局在書面回覆指，2018年及2019年兩年間，港台電視31的節目平均收視率分別為0.1及0.3，平均錄得約8000人及1.96萬人收看。港台電視32節目，該兩年的平均收視率則分別為0.0及0.5，共有約1400人及3.27萬人收看。



製作成本方面，以每小時計，於2018-19及2019-20兩個財政年度，港台數碼電視頻道播放節目的成本分別為2.51萬元及1.93萬元，成本按年下降23%。



港台擁有兩條數碼電視頻道。（港台官網截圖）

邱騰華：兩頻道各有定位 未有計劃整合



被問到會否要求將兩台節目整合，以騰出頻道作其他用途，邱騰華回應指，港台電視31提供題材多樣化的製作，節目涵蓋時事及公共事務、教育、文化藝術及小眾興趣。港台電視32則主要播放立法會會議、新聞、記者會及體育賽事等。由於兩條頻道各有不同定位，現時未有計劃整合頻道。

港台明年需遷出創新中心 已另覓觀塘辦公室



此外，教育局早前要求港台今年9月交還教育電視中心。邱騰華今再進一步披露，指港台正與教育局商討遷出安排和時間表，重置計劃所涉的開支將會以現有資源支付，又預計重置計劃對節目製作沒有太大影響。

當局披露港台6個辦公室及製作設施租金支出詳情，其中製作事務部、電台行政部等所在的旺角道壹號商業中心，月租39萬元；港台電視及機構業務部所在的創新中心，則不獲科技園續租。

邱騰華解釋，香港科技園公司將會把位於達之路的創新中心，重新定位為支援金融科技、數碼電子商務等相關技術及培育初創企業的基地，遂已於2018年7月通知港台在租約期滿後，不再予其續租。港台將於明年3月租約屆滿後搬出，並已在觀塘區租用合適物業，以重置辦公室及製作設施。

