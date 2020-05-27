廉署控中國藝術金融前經理　串謀詐騙承辦陳列室裝修工程

廉政公署今日（27日）落案起訴一名中國藝術金融前經理及一名大紅飲食設計顧問公司僱員，控告二人涉嫌就裝修工程串謀詐騙，涉款價值35萬元。二人同被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法，將於星期五（29日）在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

廉政公署今日（27日）落案起訴一名中國藝術金融前經理及一名大紅飲食設計顧問公司僱員，控告二人涉嫌就裝修工程串謀詐騙，涉款價值35萬元。（資料圖片）

被告林焯豪（32歲），中國藝術金融控股有限公司前項目統籌及營運經理；及被告郭振聲（43歲），大紅飲食設計顧問公司僱員，同被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。

中國藝術金融是一家藝術金融服務供應商，從事藝術品拍賣業務，在香港持有中金國際(香港)拍賣有限公司。林焯豪於案發時任該公司項目統籌及營運經理。郭振聲是中金國際的裝修承辦商大紅的僱員。

中金國際於2018年初在灣仔一幢商業大廈租用了一個辦公室，並委聘大紅把單位裝修為陳列室。有關裝修工程在2018年中中止，中金國際其後指派林焯豪尋找另一間承辦商，在租約結束前把半完成的陳列室恢復原貌。

控罪指，林焯豪及郭振聲於2018年8月1日至10月4日期間，一同串謀詐騙中金國際，不誠實地用另一間承辦商作為大紅的替代，藉此競投上述陳列室的還原工程；及虛假地表示該承辦商提交的報價，是透過競爭過程取得的真競爭報價單。二人涉嫌藉此致使中金國際把該項還原工程以35萬元判給該承辦商。

廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發上述涉嫌罪行。中金國際在廉署調查案件期間提供全面協助。