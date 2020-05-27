國歌法二讀｜警3策略阻示威擴大　多次魚網式「先圍後捕」逾300人

《國歌條例草案》今日（27日）在立法會恢復二讀，有網民號召發起「大三罷」，並且呼籲包圍立法會，以阻止議案通過。自早上起，除了金鐘一帶，銅鑼灣、中環、旺角亦有大量人群聚集，部份人更走出馬路，一度佔據主要幹道，警方拘捕逾300人，當中包括有中環OL、穿校服的旺角女生。 綜觀警方今日的策略有三大招：安排約3,500警力重兵佈防，金鐘各處有水馬及防暴警駐守，自清晨起加強各區巡查；中午到下午，銅鑼灣及旺角等有示威者堵路，警方迅速驅散並拉起橙色封鎖線，圍堵未有離開的示威者及一些市民，逐一盤查後，以涉嫌未經批准集結予以拘捕，然後將他們一律帶上旅遊巴載往警署，情況猶如魚網式圍捕，未有如近期以違反限聚予發出告票，令示威者未能再集結；在中環有示威者向警察投擲水樽等雜物，防暴警不予警告，即發射胡椒球還擊，以震懾再有示威者模仿。

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政總外加設水馬 封海富中心天橋



去年6月12日曾發生「中信圍困事件」，當時有示威者衝突立法會警方防線，防暴警發射催淚彈驅散，導致在集參加集會的市民湧入中信大廈，險些釀成「人踏人意外」。警方今日一早在中信大廈向龍匯道的大門架設置多個2米高水馬，出入口亦有保安看守，令示威者無法進入政府總部一帶。

警方在立法會附近一帶亦有架設水馬和鐵馬，今早更封鎖海富中心外前往政總的天橋，行人只能經中信大廈外天橋前往，並需出示政府總部或立法會工作證件，才可通過警方檢查站。

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3500警力戒備 清晨起加強各區巡查



據悉，警方今日部署3,500警力戒備，同時亦派出兩輛水炮車分別在政總及中聯辦附近戒備。

由於有網民號召癱瘓主要幹道，警方自清晨起已明顯加強巡查。在早上5時半，在將軍澳、紅磡等地發現有人設置路障，便馬上介入，迅速清理，亦不斷截查途人、私家車，當中有部份人士被搜出汽油彈、防毒面具及頭盔，以涉嫌遊蕩或藏有工具等罪名被捕。

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警發射胡椒球還擊中環擲水樽示威者

除了在金鐘一帶，銅鑼灣、中環等地亦見有人聚集，在中環置地廣場外，下午1時一度約千人聚集，亦有示威者走出馬路叫口號，大批防暴警員趕至，並舉藍旗警告，要求聚集者返回行人路並離開。其間有示威者將垃圾桶、雪糕筒等大型雜物放置在馬路中心，亦有人在車龍中穿梭行走，甚至有人在馬路上向警察投擲水樽等雜物，警方指情況危及自身和其他道路使用者的安全，故此必需使用最低所需武力，故發射胡椒球以制止相關違法及暴力行為。比起以住警告又警告，警方「還擊」行動明顯加快。

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銅鑼灣、金鐘、中環及旺角都有大圍捕

在近期警方應對示威者的方法，出現新情況。過往防暴警都曾圍起一些示威者，之後搜查隨身物品及登記個人資料，其後大多予以放行，但今日情況有別，「圍」後全「捕」，結果有逾300人。

中午時份銅鑼灣希慎廣場內約200人聚集，在外戒備的防暴警，於Apple Store外截查50人，指令他們坐在地上，等待警方指示；其後增至逾百人被查，包括許智峯議員助理及「守護孩子」義工。至少40名人被帶上警方旅遊巴，其後再多40人被捕。最終銅鑼灣有多達150人涉嫌非法集結被拘捕。

同樣情況亦出現在金鐘太古廣場三期附近，下午有約50人聚集，當中包括兩名網媒記者。防暴警以膠帶拉起封鎖線，禁止在內人士離開，警方指他們涉嫌未經批准集結，一律帶上旅遊巴載往警署；兩名網媒記者獲警方傳媒聯絡隊確認身份後獲准離開。「先圍後捕」情況同樣在旺角及中環發生，警方稱日間共拘捕逾300人。

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胡椒球彈打中記者 一度禁傳媒直播



警方在中環驅散示威者時多次發射胡椒球彈，其間打中一名記者，需由在場義務急救員治理。另外，防暴警將在場示威者截停旁搜查時，《香港01》記者被在場警員要求停止拍攝，並中止記者的直播畫面。記協其後發出聲明，緊急呼籲警務處處長鄧炳強履行承諾，停止阻礙記者採訪。記協強調，記者在公眾地方有權採訪，不一定是記協會員才是記者。

▼5.27 國歌法二讀 網民發起三罷▼