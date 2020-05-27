公務員加薪｜職方確認薪酬趨勢調查結果　華員會指未必反映實況

影響18萬公務員工資調查的薪酬趨勢調查委員會調查上周二（19日）出爐，今年高層公務員可獲加薪1.68%，而中、低層公務員則加1.98%。華員會早前致函公務員事務局，希望局方積極考慮全體公務員凍薪3年，與市民共渡時艱。 公務員薪酬趨勢調查委員會今日（27日）下午開會，確認早前公布的薪酬趨勢調查報告。主席李鑾輝會後表示，所有與會者包括職方代表一致確認報告，證明調查數據準確反映私人市場的薪酬變化，獲大家同意。李鑾輝稱報告稍後會遞交至政府，冀早日完成程序，令公務員能盡早加薪。

林榮松指接受今年的加薪數字。（袁澍攝）

華員會會長利葵燕稱，今年雖然確認報告，但認為數據未必能反映到私人市場的真實狀況，仍建議由今個年度起，全體公務員連續凍薪3年，並暫停薪酬趨勢調查兩年，但政府要承諾當經濟復甦後，補回今年度薪酬趨勢調查的加薪淨指標差額。

她引述財政司早前的說法，指香港經濟正陷入衰退，有部份情況惡劣的企業未能參與到調查當中，有機會扭曲真實情況，會影響調查的公信力。她指出，政府曾於2003年接納華員會的減薪方案建議，並曾暫停薪酬趨勢調查。她說，政府一旦處理不慎，可能會進一步分化社會，令社會發生更多衝突，「公務員和市民不是對立面。」

第一標準薪級公務員評議會職方代表林榮松表示，接受今年的加薪數字，「我哋係OK嘅」。他說薪酬趨勢調查一向存在滯後，公務員跟隨上年經濟加薪是合理，又相信公務員加薪可鼓勵消費，有助推動經濟；另一方面，也可以給私人市場僱主信心。而對於華員會提出的凍薪建議，他則有保留，認為應該根現有框架做。他指職方明天會與公務員事務局長聶德權會面，將提出薪酬升幅不低於3%要求。