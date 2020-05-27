復課｜回校有喜有憂 　中三生重遇同學感陌生　高中生冀追DSE進度

全港學校即日起分階段復課，中三至中五今日（27日）率先復課。在深水埗區的廠商會中學，今早特別安排學生健康大使在校門協助量度體溫，進入校園前每名同學均須先洗手，隨後需要再經過紅外線體溫檢測儀才能走上班房。 對於復課，校長麥耀光直言感到興奮，校方亦已參考過往夏令時間制訂半日制時間表，最後上課日亦將延至7月31日，以便追趕課程進度。有中五學生直言，由於停課導致課程緊迫，期望能盡快復課追趕進度，以應付來年的中學文憑試；另有學生直言，重遇同學初時感到有點陌生，惟傾談數句後已能重新打成一片。

校長麥耀光（右）表示，對復課感到興奮。副校長周修略（左）表示，大部分高中學科的教學進度理想。（歐嘉樂攝）

每節課堂縮減5分鐘

廠商會中學中三至中五學生今日復課，校方參考過往的夏令時間，制訂半日制的時間表以配合教育局要求，上課時間為早上8時05分至下午1時30分，每節課堂縮減5分鐘，以維持原訂時間表的課堂數目。特別時間表不設午膳時間，另設兩個小息時段，但為避免聚集，學生不得在操場進行球類活動，早會時段亦改以廣播形式進行。

今早校方亦特別安排學生健康大使在校門協助量度體溫，進入校園前每名同學均須先洗手，隨後需要再經過紅外線體溫檢測儀才能上班房。地下小食部對出飯堂已加裝隔板，並提醒同學需保持社交距離。上周校園內亦已進行空氣測試，結果顯示沒有問題。

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校長對復課感興奮 限於只能上半日課 只好繼續電子直播補課

校長麥耀光表示，對復課感到興奮，目前已將本學期的最後上課日延至7月31日，考試範圍將縮減；中四及中五學生將需於8月暑假期間回校補課，屆時將平均每日補課半天。副校長周修略表示，大部分高中學科的教學進度理想，初中課程則較緊迫，惟相信延遲最後上課日後能順利追趕進度。麥耀光則表示，有老師曾反映擔心能否在本學期上課日下午補課追趕進度，但由於教育局規定只能上課半日，因此補課只能採用停課期間的電子直播形式。

中三生：重遇同學初時感到陌生

中三學生區同學表示，對於復課未太適應，例如要提早起床、開始不是長時間留在家中，他指在停課期間甚少外出，原因在於不希望耗用太多口罩，以及避免「中招」；而復課後他亦擔心需耗用大量口罩，經過藥房時若看見價格便宜的口罩，會詢問父母是否需要購買。停課接近4個月，區同學直言回校後，重遇同學初時感到陌生，傾談後已能重打成一片。

中五生冀能趕進度 應付來年文憑試

中五學生潘同學表示，希望復課後能盡快追趕課程進度，應付來年的中學文憑試，同時亦擔心補課會較吃力，「始終出年DSE，都要Chur返少少。」她目前正修讀中史科，被問及會否擔心近日的歷史科試題風波會影響來年表現，她則說：「做好自己，做到幾多係幾多，當時考緊你都唔會知結果點。」

對於有學生擔心口罩供應，麥表示學校已備存2萬個口罩讓有需要學生使用；辦學團體亦已送贈1,000支大枝裝酒精搓手液，並會派發每名學生一支酒精搓手液，學校社工則安排口罩套送贈予學生。

中三至中五學生今日復課。（歐嘉樂攝）

學校目前仍有2名中三、1名中五學生仍在中國內地，另有1名中三學生正在家居隔離，上述4名學生今日仍未能順利復課。校方將繼續安排電子學習予該批學生。

廠商會中學有兩名學生早上8時許回校後，坐在操場的凳上並舉起「光復香港 時代革命」的旗幟表達訴求（見另稿）。校長麥耀光回應時強調，校方不會打壓學生，最擔心是學生的個人安全。