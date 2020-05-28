逃犯條例｜男生涉向警掟磚被控暴動　辯方質疑警員見黑衫就拉

去年國慶日全港多區出現反修例示威，一名男學生被指在黃大仙參與暴動，及向警方掟磚。男學生今（28日）在區域法院就暴動罪受審，警員證人稱目睹被告走出傘陣向警方掟磚，被告當時長髮、沒戴頭盔、身穿黑色衫褲，惟辯方指曾有消防車駛進現場，警員繞過消防車後「見黑衫就拉」，直指他「拉錯人」，警員否認。

被告林子浩在區域法院否認一項暴動罪。(李慧娜攝)

被告林子浩（19歲），被控於去年10月1日在黃大仙東頭村道連同其他人參與暴動。

控方開案陳詞指，去年10月1日黃大仙東頭村道龍慧樓外有群眾聚集，為應對情況。負責守衛宿舍的警員組成的防線，沿東頭村道推進至近龍慧樓馬路，並設立封鎖線。

示威者戴防毒面罩穿深色衫褲

警員在上述地方見到超過100人聚集，聚集人士均戴上防毒面罩、頭盔、備有長傘、木棍、鐵通、並身穿深色衫褲。群眾以障礙堵塞馬路，並向警方防線掟雜物及磚塊。警方於下午3時39分向群眾發出警告，指他們正進行非法集結，並呼籲他們離開，但群眾拒絕散去，並再向警方擲物，此時非法集結已演化為暴動。

兩警目睹被告曾向警掟磚

警方及後向前推進，而群眾後退，後來警員上前驅散群眾，其中2警員目睹被告曾向警方封鎖線掟磚，他們目睹包括被告在內的一批8至10名的人士，曾在警員上前驅離及拘捕時向警方封鎖線掟磚發燃燒彈，而他們留意到被告為該8至10人中唯一沒戴上頭盔的人。

警員楊運球稱見到被告走出傘陣向警方掟磚。(李慧娜攝)

被告長髮沒載頭盔曾走出傘陣

控方傳召當日拘捕被告的警員楊運球作供，楊稱當時群眾曾向封鎖線方向舉起傘陣，他目睹被告走出傘陣向警方掟磚，當時被告長髮、沒戴頭盔、身穿黑色衫褲，楊承認被告被制服後有傷，其右頸及右太陽穴腫及流血，而右手肘擦傷。

辯方質疑警方拉錯人

辯方質疑為何楊未在其口供提及被告曾走出傘陣，楊稱因很多人曾走出傘陣，沒可能逐一講述。辯方指警方進行拘捕前，曾有消防車駛進現場，楊當時繞過消防車後「見到黑衫就拉」，直指他「拉錯人」楊不同意。

辯方又指，被告遭制服後，楊跪了在他的頭，另有兩警員踩著被告的腳，楊則稱他只是跪在被告背部。

案件編號：DCCC55/2020