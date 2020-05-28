港大醫學院引入機械臂手術逾一年　161患者康復進展良好

香港大學李嘉誠醫學院矯形及創傷外科學系，於2019年1月11日起引用機械臂技術，成為首家在公立醫院利用該技術進行關節置換手術。 港大醫學院截至今年5月22日，關節置換外科已完成161宗機械臂手術，當中包括全膝關節置換79宗、單髁膝關節置換35宗、全髖關節置換47宗，所有患者康復進展良好。

截至5月22日，港大醫學院關節置換外科已完成161宗機械臂手術。（歐陽德浩攝）

港大醫學院指，採用嶄新的機械臂進行關節置換手術，能提高手術的精準度、安全性和準確性。術前計劃在立體三體電腦掃瞄影像上完成，手術期間通過機械臂的觸覺控制進行截骨。

而傳統上關節置換手術是以手動器械進行，術前在平面二維圖像進行規劃，手術期間用傳統工具進行截骨，徒手植入關節假體，全部依賴外科醫生的經驗，存在著出錯的風險。

譚小姐（左）指恢復過程良好，術後翌日便能下床行走，12月已可上班及如常生活。（歐陽德浩攝）

機械臂手術額外收2000元掃描費

港大醫學院關節置換外科主任忻振凱醫生指，現時全港僅得港大醫學院及一間私人醫院擁有機械臂裝置，並透露全套系統需1,500萬港元。他又表示，機械臂及傳統手術置換關節的收費，同屬醫院服務，但患者需支付術前的電腦掃描費用，每次約2,000元。

忻續指，目前約有四成手術使用機械臂置換關節，建議經濟能力許可、年輕或複雜個案的患者考慮該手術方式。他解釋，年輕患者的活動度較高，人工關節的磨損亦相應增多，機械臂手術增加精準度，將延長人工關節的復修期限；變形嚴重的複雜個案，手術的要求更精準，亦適合使用機械臂置換。

患者術後翌日能下床行走

34歲、患有假性軟骨不良症的譚小姐，為其中的複雜個案，因先天髖關節發育不良，於四年前開始感到痛楚，其後更痛至無法站立，因此適合接受機械臂手術。她指，因骨骼先天脆弱，情況緊急，輪候時間較短，因此於去年1月求診後，8月底可進行手術。她又指恢復過程良好，術後翌日便能下床行走，12月已可上班及如常生活。

忻振凱醫生（左一）指，患者只需支付術前的電腦掃描費用，每次約2,000元。（歐陽德浩攝）