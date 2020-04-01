【新冠肺炎】港大醫學院今辦筆試　有學生贊成做法：拖延也是折磨

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下，港大醫學院日前向學生發電郵指，該校已獲得政府當局豁免，可如期於4月舉辦考試。今日（1日）首日筆試港大醫學院設兩個試場，其中在港大何世光夫人體育中心試場，學生在輪候排隊入場時，職員指示每人之間需相隔一段距離，入場前亦要先檢查學生證。 有醫科生支持今日舉行考試：「其實我哋已經溫咗好耐，原本係二月考，佢哋（校方）拖咗好耐，對我嚟講都係一種torture（折磨），所以都想快啲完結。」

盧同學支持舉行考試：「原本係二月考，佢哋（校方）拖咗好耐，對我嚟講都係一種torture（折磨），所以都想快啲完結。」（張浩維攝）

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根據港大醫學院的考試時間表，首科筆試為婦產科（Obstetrics and Gynaecology），學生在下午兩時許陸續入場，職員指示每名輪候學生之間需相隔一段距離。

醫科生盧同學表示，應考期間的確存在「人迫人」的風險，但事實上無可避免，他說支持今日舉行考試：「其實我哋已經溫咗好耐，原本係二月考，佢哋（校方）拖咗好耐，對我嚟講都係一種torture（折磨），所以都想快啲完結。」

盧同學又指，據其了解稍後於臨床考試時，仍需透過真實病人作考核，不過醫學院會先為相關病人進行武漢肺炎病毒測試。