港版國安法｜藝文界憂創作招致以言入罪　疑不能再演六四事件作品

全國人大早前提出「港版國安法」，主要針對四類行為，包括顛覆國家政權、分裂國家等，並於今日下午獲得大比數通過。文藝界早前已發起聯署反對，已今已收到逾1,600簽名，今再召開記者會表達憂慮。 多名音樂人、文化評論人、導演等質疑條文空泛，藝術創作者易被「以言入罪」，亦有從事戲劇創作業界質疑，以後仍能否演出講述六四事件的劇作。反對聯署發起人、藝發局候任音樂組委員周博賢指，一眾業界會成立「國際藝文線」，藝文活動引起外國關注。

多名藝文界人士今日（28日）召開記者會，反對「港版國安法」。（余俊亮攝）

周博賢：演唱會觀眾會否干犯罪行？

藝文界今日召開記者會回應，眾多業界人士參與，包括導演舒琪、藝人黃耀明和何韻詩等。周博賢認為，港版國安法條文字眼空泛，情況如「以言入罪」，形容藝文界是首當其衝受到影響，舉例若填詞時寫到「裝修」、「火魔」，會否被視為「煽動」，觀看演唱會的觀眾又是否干犯罪行。他指，聯署至今已收到逾1,600個簽名，期望與藝文界立法會議員馬逢國會面，反映業界聲音。

藝發局候任音樂組委員周博賢認為，法條條文廣泛，藝術創作者容易被「以言入罪」。（余俊亮攝）

藝術發展局大會委員及戲劇組主席李俊亮亦表達相關憂慮，認為香港正正因為自由，才有大批外地藝文團體來港交流，這亦是香港的獨特之處，惟現時將面臨審查憂慮，擔心以後不能演出有關六四、香港社會事件的劇作。

香港灣仔區議會主席、香港文化監察主席楊雪盈亦擔心，條文會令香港只剩下一種立場的新聞，完全成為「一言堂」，直言現港台便處於一直被打壓。

藝術發展局大會委員及戲劇組主席李俊亮質疑，以後是否不能演出有關六四、香港社會相關的事件的劇作。（余俊亮攝）

黃耀明：法例通過後「好多歌不能唱」

藝人黃耀明入行多年，但他苦笑道港版國安法通過後「好多歌不能唱」，又形容法案完全繞過香港700多萬人。去年六四三十周年，他推出歌曲《回憶有罪》，更令他感慨，「原來正正預言咗用音樂、文字回憶歷史、生活，將來有日係會變成罪。」

談及未來行動，周博賢指藝文界會有一系列回應，包括成立「藝文界國際線」，透過活動連繫其他國家藝術家、團體，引起外國關注。另外，委員會將議題帶入藝發局討論，並會要求有意參選9月立法會選舉的藝文界候選人，正面回應對港版國安法的立場。

全國人大審議的「港版國安法」，據草案列明針對四項行為，即分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動及外國和境外勢力干預香港特別行政區事務的活動。