新冠肺炎｜網上呼籲聚集違限聚令？食衞局：有聚集出現才可追查

新型冠狀病毒肺炎疫情未止，立法會今天繼續舉行附屬法例小組委員會，審議與預防及控制疾病相關的11項附屬法例，舉手發言的只有建制派議員。 會議上，邵家輝提出，網上有人呼籲群眾聚集，質問是否算違法，食物及衞生局回應指，需要先有違法的群眾聚集出現，才可再追查該聚集的組織者，若僅有網上呼籲，未必代表該聚集必然出現。

食物及衞生局副秘書長(衞生)陳偉基。（資料圖片／張浩維攝）

食物及衞生局首席助理秘書長(衞生)何美智表示，警方至今就《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(第599G章)作出了15次檢控，被檢控人士涉及中環碼頭的3名街頭表演者；4月中在元朗有10人聚集；4月22日有人非法聚集；金鐘有公眾聚集活動。

自由黨的邵家輝提出，網上有人呼籲群眾聚集，質問是否算違法，食物及衞生局副秘書長(衞生)陳偉基回應指，若發現有群眾聚集，就需執法，如果其後發現該活動是預先策劃，可以以網上的呼籲作為證供。律政司署理副法律草擬專員林少忠則指，這項法例必須先有受禁止的聚集發生，若僅有網上呼籲，未必代表該聚集必然出現。

陳凱欣追問公民黨陳淑莊在酒吧開會的事件。 (資料圖片／盧翊銘攝)

工聯會郭偉強指，留意到有人稱可以為被罰告票的人代付款，質問這行為是否違法，林少忠稱，若唆使其他人犯法，任何時候都是一個罪行，但若有人為他人付罰款，而未有唆使行為，亦不屬違法。另外，陳偉基指，若一群人有共同目的去聚集，即使每人中間相隔了1.5米，也有機會違反限聚令。

陳凱欣及民建聯鄭泳舜問到，若有人稱舉辦健康講座，但實際上只叫政治口號，是否可獲得法例豁免，陳偉基稱，豁免範圍包括與今次新冠肺炎相關的防疫資訊及物資派發活動，其他就需視乎實際情況及證據去決定。

陳凱欣亦追問公民黨陳淑莊在酒吧開會的事件，問到公眾地方的定義，林少忠稱，若該地方屬公眾人士可進入，就屬公眾地方。陳凱欣追問「包場」是否屬私人地方，林少忠指，即使包場，亦是由公眾人士包場，都是有公眾人士付錢後，再進入該場所。陳偉基則不評論個別案件，但當局仍在調查涉及陳淑莊的事件，而立法會議員在立法會內的會議才受到法例的豁免。