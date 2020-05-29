新冠肺炎｜派對房間今重開　業界：生意最多回復一半　冀資助加碼

受新型冠狀病毒肺炎影響，派對房間停業逾兩個月後終於今日（29日）重開。香港派對場地協會會長林漢然今日表示，重開後即日凌晨已有預約，但料短期內生意不可能回復至疫情前，最樂觀只可重上30%至50%。他又批評政府風險評估標準，認為派對房間風險不比可以重開的行業高，不明白為何至今才可重開。 他又指，派對房間行業是第一批要停業的處所，亦是最遲才可重開，但資助僅得一筆過40,000元，認為是「停最耐但資助最少」，現時已向立法會議員求助，希望政府可增加資助。

林漢然（中）認為派對房間是「停最耐但資助最少」，現時已向立法會議員求助，希望政府可增加資助。（資料圖片／高仲明攝）

林漢然今日接受新城電台節目訪問時指，由於派對房間太新，故暫時未有政府部門承認監管，形容是「三不管」。他指在「打邊爐群組」出現後，政府才發現派對場地存在，以前出問題致電政府都會「將個波推嚟推去，無一個答覆畀到」。他又稱，行業不怕被規管，更希望有部門監管，將行業合法化。

派對房間由3月底起已要停業，林漢然認為決定不公平，「諗極都都諗唔明政府風險評估標準」。他指派對房間風險不比可以重開的行業高，如食肆及酒吧等進食時要除下口罩，群組爆發數目亦比酒吧群組少；但派對場地行業願意「加辣」，可八人或以下在一間房間中，亦不提供食物等。

受新型冠狀病毒肺炎影響，派對房間停業逾兩個月後終於今日（29日）重開。（資料圖片）

他又坦言兩個多月來「零生意，好慘」，希望政府可增加資助金額。他又表示，派對房間重開後會遵守政府規定，活動期間要求客人戴口罩，入場前須量體溫；人數亦不可多於八人，在客人離開後會徹底清潔。

短期內生意無法回復 最樂觀只有50%

林漢然預料，即使派對房間可重開，但在限聚令及現時社會氣氛下，短期內生意無可能回復至疫情前，又稱最樂觀只可回復到30%至50%。他續指，據統計本港現時約有500間派對房間，而在停業期間，有70%已結業或轉手，「甚至有聽過幾單係零轉手費，寧願犧牲成本都唔想再蝕租」。