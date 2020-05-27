新冠肺炎｜派對房間周五重開業界籲客「禁食」料七成公司結業轉手

新冠肺疫情漸趨緩和，政府宣布周五容許派對房間、卡拉OK等重新營業。派對場地協會會長林漢然表示，業界早前已定下復業防疫措施，包括為要求客人量體溫、填寫健康申報表，以及於場內提供搓手液等，並會要求客人遵守規定，包括禁止在場內飲食、以及自攜或叫外賣食品。他形容措施較大部份食肆嚴謹，相信業界都急不及待復業。

二月中，觀塘一party room處所曾有19人的「打邊爐群組」於派對房間相聚後，部份人確診新型肺炎，港府期後要求所有party room以及部份娛樂場所暫停營業。（資料圖片）

林漢然表示，外界可能較擔心派對場所內設備的清潔問題，林指業界普通同意會在每場預約之間留有個多小時作清潔。他又提到，不論是面積較大的派對房間，或間房式的派對房間，一律只能夠有8人出席，「我明白大廳個種的確係『蝕啲』，會好傷，但限聚令下都無辦法，都要照跟。」若顧客擔心場內的卡拉OK設備及「波波池」清潔問題，林較早前向《香港01》表示，會再作打算，

林又提到，早前業界討論防疫措施後，政府仍不許業界重開感到失望，認為已較大多肆嚴謹。對於現時復業有望，有所安慰，「起碼可幫補交租，但我諗短期內都無以前嘅客量，得返三成客左右，加上現時疫情關係、經濟及政治氣氛下，部份人未有心情去派對都已經預咗」，預料行內七成公司受影響，甚至聽聞有公司免費轉手，情況嚴重。