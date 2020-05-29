逃犯條例｜澳洲籍女子中環天橋向警掟磚　被判囚3月泣不成聲

澳洲籍女插畫師，去年在反修例運動中從中環天橋向下掟磚，當時有警員在地面推進，幸未擊中任何人，女插畫師當場被捕，並被控以一項企圖襲警罪，她早前認罪，案件今（29日）在東區法院判刑，裁判官指案件性質嚴重，又指被告行為危害警務人員的安全，需要判監，判被告即時入獄3個月。被告聞判後泣不成聲。

澳洲籍女被告Rebecca Louise Nunan承認企圖襲警，被判囚3月。(資料圖片)

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被告Rebecca Louise Nunan（33歲），被控於去年11月12日，在中環環球大廈至交易廣場的天橋上掟磚，企圖傷害橋下的警員。

事件未有人受傷

案情指，數十名警員當晚7時許在中環一帶驅散示威者，並清除路障。在行至畢打街至皇后大道中一帶時，突然有一塊磚頭從行人天橋上掉下，跌在警員身旁，幸而無人受傷。警員發現橋上有6至7人，並拘捕到有份掟磚的被告。

被捕後向警說：你們是壞人

其中一名警員曾問被告為何掟磚，被告說：「你們是壞人、殺人犯！」被告在警誡下保持緘默。

被告早前應訊後得悉懷孕，其後流產。她的律師又向法庭遞上被告母親的醫療報告，希望能判緩刑以讓被告照顧母親，又指被告早前被還柙兩天，已得到教訓。

被告另涉毀民建聯橫額被判罰款

除本案外，被告亦涉於去年11月初，在中環以黑筆劃花民建聯區議會候選人張嘉恩的競選橫額，早前承認刑事毀壞罪，被判罰款2,000元，並須賠償240元。

案件編號：ESCC2552/2019