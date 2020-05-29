海洋公園危機｜立法會通過54億元撥款　園方：重新出發

海洋公園財困，若未能獲立法會批准撥款54億元，6月底將會倒閉。立法會財務委員會經過多度開會討論仍未表決，會議於今日（29日）下午繼續，公民黨立法會議員郭家麒一度動議中止待續，不過被否決。 最終會議於大約下午6時，就撥款提出表決，最終32票贊成，20票反對，2票棄權，撥款通過。

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根據旅遊事務署的文件，是次撥款申請中，有30.9億元的償還商業貸款及相關的融資成本，包括30.7億元償還即將到期的商業貸款、919.4萬元相關息，以及1,133萬元對沖貸款利息。會議之前透露，海洋公園向中國銀行借貸。

會議上，多名泛民議員追問海洋公園的財務問題，認為難以支持撥款。郭家麒動議中止待續，形容海洋公園為「敗家仔」，批評樂園「招搖撞騙」，最終要財委會「填氹」。他表示雖然討論逾13小時，但仍有不少問題未解決，未來發展方向亦未明朗，希望有足夠時間，從政府獲得更多資料、文件了解討論。

民主黨許智峯則認為，海洋公園不能再單靠賣回憶，支持中止待續。不過中止待續最終以21票贊成，30票反對被否決。

海洋公園的企鵝在香港出生，未去過南極。（李澤彤攝）

民建聯議員蔣麗芸認為，海洋公園現時情況源於疫情及示威，不過局方有責任思考海洋公園如何「止蝕」，而非之後再到立法會要求撥款。她又認為，樂園需要還款，否則會影響政府信貸，以及金融中心形象。

表決多項動議後，大約下午6時，會議就撥款提出表決，最終32票贊成，20票反對，2票棄權，通過54億元撥款。

海洋公園：一定會謹慎運用撥款

海洋公園回應指，衷心感謝立法會財務委員會通過政府撥款支援公園，令公園得以繼續營運，服務社群，公園一定會謹慎運用這一筆撥款，有效控制營運開支及各項成本，並積極配合政府重新檢視海洋公園的工作，讓公園重新出發，希望可以盡快重開款待訪客。