海洋公園撥款議員建議商延期還款　邱騰華：公園已冬眠再拖變長眠

海洋公園財困，若未能獲立法會批准撥款54億元，6月底將會倒閉。立法會財務委員會經過超過13.5個小時討論後，仍未有所表決，兩度開會討論仍未表決，今日（29日）下午將會繼續討論餘下項目。 實政圓桌立法會議員田北辰指，銀行不會無限量作出私人貸款，必然有估算考慮，因此傾向聽從銀行建議，指「宜家唔係政府支持我就支持，係銀行支持就支持！」會議上多個泛民員質疑借貸內容所涉的款項「越滾越大」；亦有建制派議員建議先撥款營運，並由政府出手與銀行傾談為公園的貸款延期還款。 商務及經濟發展局局長邱騰華表示，過去幾個月海洋公園已經提早「冬眠」，再拖下去就會變成長眠，隨時面臨清盤。

港府建議的為海洋公園撥款54億多元「救亡」方案，經過第三日連續超過13.5小時討論後仍未表決。（資料圖片/盧翊銘攝）

港府建議的為海洋公園撥款54億多元「救亡」方案，經過第三日連續超過13.5小時討論後仍未表決，會議上多位泛民議員質疑借貸內容所涉的款項「越滾越大」，此外，亦有建制派議員建議先撥款營運，並由政府出手與銀行傾談為公園的貸款延期還款。

田北辰：家唔係政府支持我就支持，係銀行支持就支持

實政圓桌立法會議員田北辰說，政府無限支持有關方案，現時海洋公園向外有多債項作處理，並向銀行過度貸款，若經營模式依舊，質疑園方實際上有何抵押品作為償還條件；他又指，並非只顧解決現時債權問題就可成事，強調若要支持有關方案，其相法、理據會與銀行同一陣線：「海洋公園不停call load，都要有嘢喺手架，咁係乜呢？如果無嘢抵押，銀行又可以得到乜呢？做生意唔會咁，一定有評估，而家唔係政府支持我就支持，係銀行支持就支持！」並鼓勵公園跟有關債權人洽談債項。

實政圓桌立法會議員田北辰說，銀行會以抵押品評估借貸，故會考慮其意見。（資料圖片）

會議上多個泛民議員繼續追問有關大樹灣超支問題，以及對銀行的債務償還能力問題，擔心撥款後公園只能營運多一年時間，再度求救政府，並向財委會要要撥款，如「無底深潭」一樣。

陳淑莊質疑政府於2013年 已表明不會再為園方追加撥款

公民黨立法會議員陳淑莊、郭榮鏗指大樹灣項目面對的超支問題，並引述文件指，政府於2013年已表明，期時22.9億元資助為「一筆過」撥款，並不會再次追加款項支持相關計劃，質疑政府現時所提及的工程「尾數」，是否已是超出估算之外。出席會議的商經局常任秘書長利敏貞，承認撥款已超出當時所定立的有關款項。

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此外，多個議員再次查詢借貸內容，公民黨譚文豪要求海洋公園披露商業貸款的年利率；亦有議員建議向債權人「出手」傾談延期還；而街工議員梁耀宗，質問政府時有否計算過海洋公園救亡撥款有否後續的風險承擔，並會否設上限。

劉鳴煒：因疫情不能正常運作 以致公園面對資金流問題

海洋公園副主席劉鳴煒再次重申，因受到多個月來的疫情所影響下，公園不能正常運作及得到門票收益，以致公園主要面對資金流問題，故現時最重要解決當時之務的問題。

邱騰華指，過去幾個月海洋公園已經提早「冬眠」，再拖下去就會變成長眠，隨時面臨清盤；他重申，現時主要討論償還現時的債項、每月營運需要，並為日後發展作檢討；又指不希望園方要周而復始到立法會申請撥款，期望可以做到開源節流。