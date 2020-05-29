「特務警察」擴至全體紀律部隊共700人　消息：逾百消防救護加入

去年6月起反修例風波持續，警隊於去年11月起先委任約百名懲教人員為「特別任務警察」，至今年2月，共約有400名「特別任務警察」，約半數來自懲教署，其餘是海關及入境處人員。 消息指，「特別任務警察」編制會於本月底擴充至全體紀律部隊，每個部隊均須投放人力。據了解，日前有約105名消防人員加入「特別任務警察」隊伍，成為首批加入的消防人員。另外會有飛行服務隊人員加入。消息指，料編制會擴充至700人。 保安局回覆查詢表示，今年5月，該計劃將擴大至所有紀律部隊。警方將安排適當訓練予獲委任為特別任務警察的人員。

已有懲教署、入境處及海關人員任「特別任務警察」

警務處處長自去年11月中起，根據第245章《公安條例》，委任懲教署、入境事務處及香港海關人員為「特別任務警察」，屬自願性質，以非全職形式借調至警隊，以增加警隊人手。職務包括主要守衞指定的政府處所，以及防暴、處理突發事件等方面的工作。

當中未見其他紀律部隊包括消防處人員有參與，而處方於去年10月底回應「特別任務警察」事宜時，曾指出消防為應對大型聚眾活動中的縱火及堵路等情況，已出盡人員，暫時看不到有空間作相關安排。

飛行服務隊人員亦加入

有消息指，因應9月份立法會選舉將近，料會再出現大型公眾活動及示威，當局擬從各紀律部隊共募集700名「特別任務警察」，以支援警力。據了解，本月內會增加約150名「特別任務警察」，包括再徵用多數十名懲教人員。

另外，有消息指，日前已有105名消防人員已自願加入「特別任務警察」隊伍，亦有救護員加入。另有數名飛行服務隊人員加入。換言之，全體紀律部隊都會撥出人力支援警隊。

+ 10 + 9 + 8

保安局︰警方將安排適當訓練

保安局回覆查詢指，根據《公安條例》，警務處處長可按條例委任「特別任務警察」。由今年5月，該計劃將擴大至所有紀律部隊，包括消防處和政府飛行服務隊。警方將安排適當訓練予獲委任為「特別任務警察」的人員。

平均每人四個月獲2.86萬元「加班費」

資料顯示，至今年2月，共約有400名「特別任務警察」，約半數來自懲教署，其餘是海關及入境處人員。期間有關人員的工作時數，如超逾其本身部門的規定工作時數，可按現行規定獲得逾時工作津貼。由2019年11月至2020年2月29日，懲教署、海關及入境處的「特別任務警察」人員逾時工作津貼，開支分別約為492萬元、171萬元及482萬元。換言之，即平均每人獲約2.86萬元「加班費」。