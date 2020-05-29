清潔工6年內多番非禮同床女兒　官指另一女兒亦屬危險　囚2年

育有4名子女的清潔工，因長子智障，妻又要照顧年幼子女，故安排排行第二的女兒與他同床而睡，惟他卻趁機非禮女兒，事件橫跨6年。清潔工早前3項非禮罪名，法官判刑時考慮到被告行為、事件持續的時間，判他監禁2年。法官又指，被告除事主外，還育有另一女兒，被告對她們屬危險存在，望社署繼續跟進有關情況。

42歲清潔工，在區域法院認3項非禮罪，期間女兒僅5至11歲。(資料圖片)

被告42歲，報稱清潔工人，承認3項非禮罪，指他於2012年至2019年3次非禮X，X最早在5歲時遭被告侵犯，而最近的一次侵犯事件時X已11歲。

事主對父感覺矛盾

事主X的創傷報告顯示，她事後對父親的感覺矛盾，既覺父親噁心，又因為被告為她的父親，不知是否應對他生氣，報告建議X要接受跟進治療。被告的心理報告則顯示，他難以在婚姻關係外，與其他人建立正常社交關係，其重犯機會中度偏低。

官指被告對另一女兒亦屬危險

法官指，被告除事主外，還育有另一女兒，雖然她們需要父親照顧，但被告對她們屬危險存在，望社會福利署能繼續跟進被告一家的情況。法官又指，被告未有正視自己問題，且態度迴避，冀懲教署可為被告提供心理治療。

事主5歲起與被告同床而睡

案情指，被告與妻子於1999年結婚，二人育有4子女，被告長子為智障人士，X排行第二，現年已12歲。被告與X自2012年，即她僅5歲時已同睡一床，而被告的長子則睡在同房的上層床。兒童中心社工去年得知X仍與父親同睡一床後揭發事件。

曾用下體磨事主數分鐘

X透露自幼稚園時期已遭被告侵犯，去年7月1日與被告同床睡時，被告伸手進X的短褲摸她私處。X又透露，被告曾於2015年至2017年間，趁他與X獨留在家時，分開X的雙腿，用下體磨X的下體4至5分鐘，被告至得知長子返回家中才停止。於2012年至2013年期間，被告曾趁X母親煮飯時，走進房間並舔X的下體5分鐘。

案件編號：DCCC912/2019