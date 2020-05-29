逃犯條例｜小販管理主任撕連儂牆涉毀他人手機　與另3男被控提堂

助理小販管理主任去年7月在長沙灣疑撕走連儂牆文宣後被人拍照，並涉損壞對方的手機，因而被控刑事毀壞罪。另外，巴基斯坦裔少年涉於去年尾在旺角以垃圾堵路，同月亦有兩男子疑在當區攜有鐳射筆、扳手等；三人被控在公眾地方造成阻礙、在公眾地方攜有攻擊性武器等罪。三宗4被告的案件，今（29日）於西九龍裁判法院提訊，全部被告暫時毋須答辯，押後至7月再訊，以待辯方索取文件，所有被告獲准保釋。

被告楊福華（51歲，助理小販管理主任）被控刑事毀壞，指他於去年7月11日在長沙灣港鐵站C2出口外，損壞他人的「小米」手機，價值1000元。據了解，控方指被告曾伸手撥手機。被告獲准以500元保釋，押後至7月9日再訊。

另兩名涉3名被告，均與12月初的堵路集會等有關。(資料圖片)

巴籍男生涉放垃圾阻礙車輛

另兩宗案件均於去年12月發生，共涉3名被告，他們均於警方作出驅散後被捕。其中，操廣東話的巴基斯坦裔的17歲男學生，被控在公眾地方造成阻礙，指他去年12月8日在旺角亞皆老街與染布房街交界放垃圾，阻礙車輛。他獲准以2000保釋，期間不可離港，亦須守宵禁及禁足令等。此案押後至7月9日再訊。

兩男涉藏鐳射光束裝置及扳手等

另一案涉兩名男被：呂葆華（32歲，地盤散工），及胡文龍（19歲，快餐店職員）。呂被控非法集結及在公眾地方攜有攻擊性武器兩罪，指他於去年12月1日在旺角彌敦道近亞皆老街交界，與石家熙及其他人非法集結；並於旺角新填地街453號外的公眾地方攜有一個能發出鐳射光束的裝置。

胡則被控管有適合作非法用途的工具，指他同日在旺角新填地街近山東街交界攜有一把扳手及100條索帶。兩人亦須遵守宵禁令、禁足令等條件，此案押後至7月13日再訊。

案件編號：WKCC1468、1469、1506/2020